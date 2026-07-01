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Германия не откажется от американских систем вооружений, заявил Писториус - РИА Новости, 01.07.2026
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14:22 01.07.2026
Германия не откажется от американских систем вооружений, заявил Писториус

Писториус: Германия не собирается отказываться от американских систем вооружений

© AP Photo / Lisi NiesnerМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Lisi Niesner
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия не планирует отказываться от американских систем вооружений в будущем.
  • Министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул заинтересованность страны в производстве определенных систем или их компонентов на своей территории.
  • Канцлер Фридрих Мерц поддержал идею дальнейшего военно-технического сотрудничества с США.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Германия, несмотря на стремление к большей военно-технической независимости, не собирается отказываться от американских систем вооружений в будущем, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Несмотря на все притязания на большую независимость, никто никогда не говорил, что мы хотим отказаться от американских систем. Это не так, и это не изменится в будущем. Мы самым тесным образом сотрудничаем с американской оборонной промышленностью и хотим продолжать это делать", - заявил Писториус во время совместной пресс-конференции с канцлером Фридрихом Мерцем и генсеком НАТО Марком Рютте в Берлине, трансляцию вел телеканал Phoenix.
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Министр обороны подчеркнул, что у Германии просто нет некоторых систем, остро необходимых в ближайшие пять-десять лет. При этом он отметил, что производственные мощности США тоже ограничены и работают на пределе возможностей.
"И именно поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы производить определенные системы или их компоненты в том числе и в Германии... Речь идет о том, чтобы обеспечить большую независимость, не отказываясь при этом от тесного сотрудничества с американцами", - сказал Писториус.
Его точку зрения поддержал и Мерц.
"Существует интенсивное военно-техническое сотрудничество (с США - ред.), и оно отвечает нашим взаимным интересам. И, конечно, мы хотим и дальше становиться независимыми, но мы всегда хотим стремиться к этому сотрудничеству с американцами там, где оно отвечает нашим собственным интересам", - констатировал Мерц.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Берлин настаивает на том, чтобы США разрешили производить больше американского оружия в Германии, чтобы восполнить проблемы в военном потенциале Европы. По данным издания, немецкие чиновники просят американцев согласовать соглашение о совместном производстве до саммита НАТО, который состоится в Анкаре.
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