Германия не откажется от американских систем вооружений, заявил Писториус

Краткий пересказ от РИА ИИ Германия не планирует отказываться от американских систем вооружений в будущем.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул заинтересованность страны в производстве определенных систем или их компонентов на своей территории.

Канцлер Фридрих Мерц поддержал идею дальнейшего военно-технического сотрудничества с США.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Германия, несмотря на стремление к большей военно-технической независимости, не собирается отказываться от американских систем вооружений в будущем, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Несмотря на все притязания на большую независимость, никто никогда не говорил, что мы хотим отказаться от американских систем. Это не так, и это не изменится в будущем. Мы самым тесным образом сотрудничаем с американской оборонной промышленностью и хотим продолжать это делать", - заявил Писториус во время совместной пресс-конференции с канцлером Фридрихом Мерцем и генсеком НАТО Марком Рютте в Берлине, трансляцию вел телеканал Phoenix

Министр обороны подчеркнул, что у Германии просто нет некоторых систем, остро необходимых в ближайшие пять-десять лет. При этом он отметил, что производственные мощности США тоже ограничены и работают на пределе возможностей.

"И именно поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы производить определенные системы или их компоненты в том числе и в Германии... Речь идет о том, чтобы обеспечить большую независимость, не отказываясь при этом от тесного сотрудничества с американцами", - сказал Писториус.

Его точку зрения поддержал и Мерц.

"Существует интенсивное военно-техническое сотрудничество (с США - ред.), и оно отвечает нашим взаимным интересам. И, конечно, мы хотим и дальше становиться независимыми, но мы всегда хотим стремиться к этому сотрудничеству с американцами там, где оно отвечает нашим собственным интересам", - констатировал Мерц.