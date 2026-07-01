ФРГ ведет переговоры о создании наземной версии ракеты Tomahawk, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство ФРГ ведет переговоры с немецким филиалом европейского концерна MBDA о сотрудничестве с производителем ракет Tomahawk для создания наземной версии ракеты.
- Германское правительство рассматривает возможность приобретения ракет Tomahawk после решения Пентагона отменить развертывание в Германии батальона с наземными системами Tomahawk.
- ФРГ также рассматривает возможность приобретения украинских крылатых ракет "Фламинго" или других альтернатив, если они будут соответствовать возможностям Tomahawk хотя бы на 80%.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ ведет переговоры с немецким филиалом европейского концерна MBDA относительно сотрудничества с производителями Tomahawk для создания наземной версии ракеты, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник, осведомленный о планах кабмина.
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Как пишет газета, у двух компаний давно налажено партнерство, но прямых переговоров по поводу ракет Tomahawk они не вели.
Германский кабмин, согласно Financial Times, рассматривает возможности приобретения ракет Tomahawk с момента решения Пентагона об отмене запланированного на май развертывания в Германии батальона, оснащенного наземными системами Tomahawk.
По данным газеты, Берлин также рассматривает возможность приобретения украинских крылатых ракет "Фламинго" или других альтернатив. Глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп заявил, что если появится что-то, что будет соответствовать возможностям Tomahawk хотя бы на 80%, то Германия воспользуется таким вариантом, "покупая больше, но с меньшей точностью и меньшим количеством технологий".
"Нам срочно необходимы возможности ракет Tomahawk для защиты европейского континента... Если американцы не разместят эти ракеты и не обеспечат их доставку, мы должны найти новые способы сохранить свою боеспособность", - приводит его слова Financial Times.
Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная концепция Германии - это квинтэссенция конфронтации Европы против России.
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