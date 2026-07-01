ФРГ ведет переговоры о создании наземной версии ракеты Tomahawk, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство ФРГ ведет переговоры с немецким филиалом европейского концерна MBDA о сотрудничестве с производителем ракет Tomahawk для создания наземной версии ракеты.

Германское правительство рассматривает возможность приобретения ракет Tomahawk после решения Пентагона отменить развертывание в Германии батальона с наземными системами Tomahawk.

ФРГ также рассматривает возможность приобретения украинских крылатых ракет "Фламинго" или других альтернатив, если они будут соответствовать возможностям Tomahawk хотя бы на 80%.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ ведет переговоры с немецким филиалом европейского концерна MBDA относительно сотрудничества с производителями Tomahawk для создания наземной версии ракеты, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник, осведомленный о планах кабмина.

"Правительство Германии находится в контакте с немецким филиалом европейского производителя ракет MBDA по поводу сотрудничества с компанией Raytheon , выпускающей ракеты Tomahawk, для создания наземного варианта крылатой ракеты", - говорится в сообщении газеты.

Как пишет газета, у двух компаний давно налажено партнерство, но прямых переговоров по поводу ракет Tomahawk они не вели.

Германский кабмин, согласно Financial Times, рассматривает возможности приобретения ракет Tomahawk с момента решения Пентагона об отмене запланированного на май развертывания в Германии батальона, оснащенного наземными системами Tomahawk.

По данным газеты, Берлин также рассматривает возможность приобретения украинских крылатых ракет "Фламинго" или других альтернатив. Глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп заявил, что если появится что-то, что будет соответствовать возможностям Tomahawk хотя бы на 80%, то Германия воспользуется таким вариантом, "покупая больше, но с меньшей точностью и меньшим количеством технологий".

"Нам срочно необходимы возможности ракет Tomahawk для защиты европейского континента... Если американцы не разместят эти ракеты и не обеспечат их доставку, мы должны найти новые способы сохранить свою боеспособность", - приводит его слова Financial Times.