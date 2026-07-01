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Генконсульство в Нью-Йорке не уведомляли о задержании руферов-россиян - РИА Новости, 01.07.2026
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23:20 01.07.2026
Генконсульство в Нью-Йорке не уведомляли о задержании руферов-россиян

Генконсульство РФ в Нью-Йорке не уведомляли о задержании руферов-россиян

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на вечерний Манхэттен
Вид на вечерний Манхэттен - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое неизвестных забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, позднее их задержали.
  • Генконсульство России в Нью-Йорке не получали уведомления о задержании, предположительно, россиян, и не получали от задержанных никаких просьб.
НЬЮ-ЙОРК, 1 июл – РИА Новости. Генконсульство РФ в Нью-Йорке не уведомляли о задержании, предположительно, россиян, залезших на Эмпайр-стейт-билдинг в мегаполисе, сообщил РИА Новости источник.
Инцидент произошел ранее в среду: в городской полиции сообщали РИА Новости, что двое неизвестных забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, позднее их задержали. Забравшаяся на здание пара, предположительно, - россияне Иван Биркус и Ангелина Николау, мужчина со шпиля высотки сделал девушке предложение, следует из публикаций в их соцсетях.
"О задержании не информировали", – сказал собеседник агентства.
Он же отметил, что от задержанных "никаких просьб не поступало".
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