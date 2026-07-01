Генконсульство в Нью-Йорке не уведомляли о задержании руферов-россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое неизвестных забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, позднее их задержали.

Генконсульство России в Нью-Йорке не получали уведомления о задержании, предположительно, россиян, и не получали от задержанных никаких просьб.

НЬЮ-ЙОРК, 1 июл – РИА Новости. Генконсульство РФ в Нью-Йорке не уведомляли о задержании, предположительно, россиян, залезших на Эмпайр-стейт-билдинг в мегаполисе, сообщил РИА Новости источник.

Инцидент произошел ранее в среду: в городской полиции сообщали РИА Новости, что двое неизвестных забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке , позднее их задержали. Забравшаяся на здание пара, предположительно, - россияне Иван Биркус и Ангелина Николау, мужчина со шпиля высотки сделал девушке предложение, следует из публикаций в их соцсетях.

"О задержании не информировали", – сказал собеседник агентства.