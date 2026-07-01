В Нидерландах задержали пять участников демонстрации фермеров на тракторах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция Гааги задержала пять человек, участвовавших в демонстрации фермеров на тракторах.
- Фермеры собрались у здания парламента Нидерландов в Гааге в знак протеста против планов правительства по сокращению выбросов азота.
- Мэр Гааги ввел чрезвычайное распоряжение, запрещающее проведение несанкционированных акций с использованием тракторов и другой тяжелой техники.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Полиция Гааги сообщила о задержании пяти человек, участвующих в демонстрации фермеров на тракторах против политики властей.
В среду десятки фермеров собрались у здания парламента Нидерландов в Гааге в знак протеста против планов правительства по сокращению выбросов азота.
По данным мэрии Гааги, некоторые участники акции приехали в город на тракторах. Как отмечается в заявлении администрации города, мэр Гааги ввел чрезвычайное распоряжение, запрещающее проведение несанкционированных акций с использованием тракторов и другой тяжелой техники.
"В соответствии с распоряжением о введении чрезвычайного положения мы только что задержали пять человек", - сообщила полиция в соцсети Х.
В среду парламент Нидерландов проводит дебаты по поводу азотной политики страны. Ранее фермерские организации Нидерландов призвали фермеров массово выйти на демонстрацию в этот день у здания парламента в Гааге против планов правительства по сокращению выбросов азота. Они считают, что обсуждаемый пакет мер может привести к "юридическому хаосу" и фактическому изъятию земель.