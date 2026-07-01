В Нидерландах задержали пять участников демонстрации фермеров на тракторах

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция Гааги задержала пять человек, участвовавших в демонстрации фермеров на тракторах.

Фермеры собрались у здания парламента Нидерландов в Гааге в знак протеста против планов правительства по сокращению выбросов азота.

Мэр Гааги ввел чрезвычайное распоряжение, запрещающее проведение несанкционированных акций с использованием тракторов и другой тяжелой техники.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Полиция Гааги сообщила о задержании пяти человек, участвующих в демонстрации фермеров на тракторах против политики властей.

В среду десятки фермеров собрались у здания парламента Нидерландов в Гааге в знак протеста против планов правительства по сокращению выбросов азота.

По данным мэрии Гааги, некоторые участники акции приехали в город на тракторах. Как отмечается в заявлении администрации города, мэр Гааги ввел чрезвычайное распоряжение, запрещающее проведение несанкционированных акций с использованием тракторов и другой тяжелой техники.

"В соответствии с распоряжением о введении чрезвычайного положения мы только что задержали пять человек", - сообщила полиция в соцсети Х