Берлин добивается от США разрешения производить больше оружия, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Берлин настаивает на том, чтобы США разрешили производить больше американского оружия в Германии.
- Немецкие чиновники просят американцев согласовать соглашение о совместном производстве до саммита НАТО в Анкаре.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Берлин настаивает на том, чтобы США разрешили производить больше американского оружия в Германии, чтобы восполнить проблемы в военном потенциале Европы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Германия настаивает на том, чтобы США разрешили производить больше американского оружия на немецкой земле, стремясь восполнить пробелы в военном потенциале Европы", - говорится в публикации.
По данным издания, немецкие чиновники просят американцев согласовать соглашение о совместном производстве до саммита НАТО, который состоится в Анкаре.
При этом в июне министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал страны ЕС к усилению военно-технической независимости от США при одновременном сохранении с американцами стратегического партнерства.