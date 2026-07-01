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Берлин добивается от США разрешения производить больше оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2026
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09:41 01.07.2026
Берлин добивается от США разрешения производить больше оружия, пишут СМИ

FT: Берлин добивается от США разрешения производить больше американского оружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Берлин настаивает на том, чтобы США разрешили производить больше американского оружия в Германии.
  • Немецкие чиновники просят американцев согласовать соглашение о совместном производстве до саммита НАТО в Анкаре.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Берлин настаивает на том, чтобы США разрешили производить больше американского оружия в Германии, чтобы восполнить проблемы в военном потенциале Европы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Германия настаивает на том, чтобы США разрешили производить больше американского оружия на немецкой земле, стремясь восполнить пробелы в военном потенциале Европы", - говорится в публикации.
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По данным издания, немецкие чиновники просят американцев согласовать соглашение о совместном производстве до саммита НАТО, который состоится в Анкаре.
При этом в июне министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал страны ЕС к усилению военно-технической независимости от США при одновременном сохранении с американцами стратегического партнерства.
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