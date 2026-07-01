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Сотрудники ФСБ и ФСИН пресекли экстремистскую деятельность заключенного - РИА Новости, 01.07.2026
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12:02 01.07.2026
Сотрудники ФСБ и ФСИН пресекли экстремистскую деятельность заключенного

Сотрудники ФСБ и ФСИН Кузбасса пресекли экстремистскую деятельность заключенного

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники УФСБ и ФСИН Кузбасса пресекли экстремистскую деятельность мужчины, содержащегося в СИЗО.
  • Мужчина пропагандировал и поддерживал нормы воровских понятий, используя атрибутику и символику экстремистской организации.
  • Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).
КЕМЕРОВО, 1 июл - РИА Новости. Сотрудники УФСБ и ФСИН Кузбасса пресекли экстремистскую деятельность мужчины, содержащегося в СИЗО, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ФСБ.
"С декабря 2024 по май 2026 года, мужчина, находясь в СИЗО, разделяя идеологию международного общественного движения, признанного экстремистским, деятельность которого запрещена на территории России, действуя умышленно, активно пропагандировал и поддерживал нормы воровских понятий, используя в диалогах и письменных источниках информации атрибутику и символику экстремистской организации", - заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Отмечается, что сотрудники УФСБ и ФСИН пресекли противоправную деятельности мужчины.
Ведомство не называет организацию, но, по данным правоохранителей, речь идет о движении "АУЕ*".
"На основании материалов оперативно-розыскной деятельности СУСК… по Кемеровской области… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)", - добаивли в ведомстве.
* Экстремистское движение, запрещено в РФ
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