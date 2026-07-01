Сотрудники ФСБ и ФСИН пресекли экстремистскую деятельность заключенного

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники УФСБ и ФСИН Кузбасса пресекли экстремистскую деятельность мужчины, содержащегося в СИЗО.

Мужчина пропагандировал и поддерживал нормы воровских понятий, используя атрибутику и символику экстремистской организации.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

КЕМЕРОВО, 1 июл - РИА Новости. Сотрудники УФСБ и ФСИН Кузбасса пресекли экстремистскую деятельность мужчины, содержащегося в СИЗО, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ФСБ.

"С декабря 2024 по май 2026 года, мужчина, находясь в СИЗО, разделяя идеологию международного общественного движения, признанного экстремистским, деятельность которого запрещена на территории России , действуя умышленно, активно пропагандировал и поддерживал нормы воровских понятий, используя в диалогах и письменных источниках информации атрибутику и символику экстремистской организации", - заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сотрудники УФСБ и ФСИН пресекли противоправную деятельности мужчины.

Ведомство не называет организацию, но, по данным правоохранителей, речь идет о движении "АУЕ*".

"На основании материалов оперативно-розыскной деятельности СУСК… по Кемеровской области… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)", - добаивли в ведомстве.