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Появились новые детали по расследованию подрывов "Северных потоков" - РИА Новости, 01.07.2026
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18:33 01.07.2026 (обновлено: 19:42 01.07.2026)
Появились новые детали по расследованию подрывов "Северных потоков"

ARD: в ФРГ уверены в обвинениях связанного с подрывом "Севпотоков" украинца

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкие следователи считают неопровержимыми доказательства против украинца, который, по данным следствия, возглавлял группу диверсантов по подрыву «Северных потоков».
  • Взрывы на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» произошли 26 сентября 2022 года.
  • Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после взрывов на газопроводах.
БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Немецкие следователи считают неопровержимыми доказательства против украинца, возглавившего группу диверсантов по подрыву "Северных потоков", сообщает телеканал ARD со ссылкой на свои источники.
"По данным следствия, (украинец Сергей - ред.) К. возглавлял группу диверсантов. Предполагается, что он также командовал на борту яхты "Андромеда"… Доказательная база против К. является неопровержимой", - говорится в публикации.
По информации немецких правоохранителей, гражданин Украины уличил себя, в частности, тем, что находясь в Италии в ожидании экстрадиции, обсуждал совершенные теракты по телефону с родственниками и знакомыми. Кроме того, как уточняет ARD, следователи, по всей видимости, обнаружили в его мобильном телефоне доказательства причастности к подрывам газопроводов.
Сообщается, что Сергей К. находится в настоящее время в предварительном заключении в Гамбурге.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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