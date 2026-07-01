Появились новые детали по расследованию подрывов "Северных потоков"

Краткий пересказ от РИА ИИ Немецкие следователи считают неопровержимыми доказательства против украинца, который, по данным следствия, возглавлял группу диверсантов по подрыву «Северных потоков».

Взрывы на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» произошли 26 сентября 2022 года.

Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после взрывов на газопроводах.

БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Немецкие следователи считают неопровержимыми доказательства против украинца, возглавившего группу диверсантов по подрыву "Северных потоков", сообщает телеканал . Немецкие следователи считают неопровержимыми доказательства против украинца, возглавившего группу диверсантов по подрыву "Северных потоков", сообщает телеканал ARD со ссылкой на свои источники.

"По данным следствия, (украинец Сергей - ред.) К. возглавлял группу диверсантов. Предполагается, что он также командовал на борту яхты "Андромеда"… Доказательная база против К. является неопровержимой", - говорится в публикации.

По информации немецких правоохранителей, гражданин Украины уличил себя, в частности, тем, что находясь в Италии в ожидании экстрадиции, обсуждал совершенные теракты по телефону с родственниками и знакомыми. Кроме того, как уточняет ARD, следователи, по всей видимости, обнаружили в его мобильном телефоне доказательства причастности к подрывам газопроводов.

Сообщается, что Сергей К. находится в настоящее время в предварительном заключении в Гамбурге.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.