В органах БРИКС изучат заявления о дискриминационных действиях Apple

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антимонопольные органы ряда стран, включая БРИКС, рассматривают заявления на дискриминационные действия Apple.
- ФАС РФ выдала предупреждение Apple, которое компания должна исполнить до 15 июля, иначе ей грозит штраф до 4 миллиардов рублей.
- Apple не выполнила требования законодательства РФ о предустановке российского программного обеспечения на устройства, включая национальный мессенджер «Макс» и магазин приложений Rustore.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Антимонопольные органы ряда стран, включая БРИКС, рассматривают заявления пользователей и разработчиков приложений на дискриминационные действия Apple, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Ранее в среду ФАС РФ выдала предупреждение Apple, которое компания должна исполнить до 15 июля, иначе ей грозит штраф до 4 миллиардов рублей. Основанием для выдачи предупреждения стало то, что на устройствах с операционной системой iOS - iPhone, iPad - по умолчанию установлена иностранная поисковая система.
Кроме того, Apple не исполнила требования законодательства РФ о предустановке российского программного обеспечения на устройства - в частности, речь идет о национальном мессенджере "Макс", а также об отечественном магазине приложений Rustore.
В ведомстве отметили, что законодательством предусмотрено, что на технически сложных товарах, продаваемых в России, должна быть предусмотрена возможность работы по умолчанию с российской поисковой системой или поисковой системой другого государства-члена ЕАЭС.