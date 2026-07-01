В органах БРИКС изучат заявления о дискриминационных действиях Apple

Краткий пересказ от РИА ИИ Антимонопольные органы ряда стран, включая БРИКС, рассматривают заявления на дискриминационные действия Apple.

ФАС РФ выдала предупреждение Apple, которое компания должна исполнить до 15 июля, иначе ей грозит штраф до 4 миллиардов рублей.

Apple не выполнила требования законодательства РФ о предустановке российского программного обеспечения на устройства, включая национальный мессенджер «Макс» и магазин приложений Rustore.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Антимонопольные органы ряда стран, включая БРИКС, рассматривают заявления пользователей и разработчиков приложений на дискриминационные действия Apple, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

"В настоящее время в нескольких странах, в том числе странах БРИКС , антимонопольные органы также рассматривают заявления потребителей и разработчиков приложений на дискриминационные действия Apple ", - заявили в ведомстве.

Ранее в среду ФАС РФ выдала предупреждение Apple, которое компания должна исполнить до 15 июля, иначе ей грозит штраф до 4 миллиардов рублей. Основанием для выдачи предупреждения стало то, что на устройствах с операционной системой iOS - iPhone, iPad - по умолчанию установлена иностранная поисковая система.

Кроме того, Apple не исполнила требования законодательства РФ о предустановке российского программного обеспечения на устройства - в частности, речь идет о национальном мессенджере "Макс", а также об отечественном магазине приложений Rustore.