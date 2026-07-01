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В органах БРИКС изучат заявления о дискриминационных действиях Apple - РИА Новости, 01.07.2026
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20:07 01.07.2026
В органах БРИКС изучат заявления о дискриминационных действиях Apple

ФАС: в органах БРИКС изучат заявления о дискриминационных действиях Apple

© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антимонопольные органы ряда стран, включая БРИКС, рассматривают заявления на дискриминационные действия Apple.
  • ФАС РФ выдала предупреждение Apple, которое компания должна исполнить до 15 июля, иначе ей грозит штраф до 4 миллиардов рублей.
  • Apple не выполнила требования законодательства РФ о предустановке российского программного обеспечения на устройства, включая национальный мессенджер «Макс» и магазин приложений Rustore.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Антимонопольные органы ряда стран, включая БРИКС, рассматривают заявления пользователей и разработчиков приложений на дискриминационные действия Apple, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
"В настоящее время в нескольких странах, в том числе странах БРИКС, антимонопольные органы также рассматривают заявления потребителей и разработчиков приложений на дискриминационные действия Apple", - заявили в ведомстве.
Ранее в среду ФАС РФ выдала предупреждение Apple, которое компания должна исполнить до 15 июля, иначе ей грозит штраф до 4 миллиардов рублей. Основанием для выдачи предупреждения стало то, что на устройствах с операционной системой iOS - iPhone, iPad - по умолчанию установлена иностранная поисковая система.
Кроме того, Apple не исполнила требования законодательства РФ о предустановке российского программного обеспечения на устройства - в частности, речь идет о национальном мессенджере "Макс", а также об отечественном магазине приложений Rustore.
В ведомстве отметили, что законодательством предусмотрено, что на технически сложных товарах, продаваемых в России, должна быть предусмотрена возможность работы по умолчанию с российской поисковой системой или поисковой системой другого государства-члена ЕАЭС.
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