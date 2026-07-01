Apple необходимо устранить дискриминирующие условия в AppStore, заявилa ФАС

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Apple необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

"Компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS", - заявили в ведомстве.