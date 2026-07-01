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Apple необходимо устранить дискриминирующие условия в AppStore, заявилa ФАС - РИА Новости, 01.07.2026
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19:40 01.07.2026 (обновлено: 19:44 01.07.2026)
Apple необходимо устранить дискриминирующие условия в AppStore, заявилa ФАС

ФАС: Apple необходимо устранить дискриминирующие условия в AppStore

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Смартфон компании Apple. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФАС России требует от Apple устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Apple необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
"Компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS", - заявили в ведомстве.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
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