ЕС ужесточает ограничения на импорт стали из-за падения производства

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз с 1 июля сократит квоты на беспошлинный импорт стали на 47% по сравнению с 2024 годом — до 18,3 миллиона тонн в год.

Пошлины на импорт стали сверх квоты и на стальную продукцию, не подпадающую под действие квоты, будут увеличены вдвое — до 50% с 25%.

Доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова считает, что меры направлены на защиту рынка Евросоюза от глобальной конкуренции, но не решат проблему низкой загруженности производственных мощностей.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ужесточение Евросоюзом ограничений на импорт стали направлено на защиту местной промышленности на фоне снижения ее конкурентоспособности и сокращения доли в мировом производстве, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Евросоюз с 1 июля сократит квоты на беспошлинный импорт стали на 47% по сравнению с 2024 годом - до 18,3 миллиона тонн в год. А пошлины на импорт стали сверх квоты и на стальную продукцию, не подпадающую под действие квоты, будут увеличены вдвое - до 50% с 25%.

"Импортные тарифные квоты направлены на защиту отечественной промышленности в условиях снижения ее конкурентоспособности и, как показывает опыт ЕС , данный инструмент справляется с этой задачей. Вследствие давления со стороны Китая , Индии и некоторых других стран Азии и Ближнего Востока, которые существенно нарастили производственные мощности, а также повышения производственной себестоимости и ужесточения зеленой повестки, доля ЕС в мировом производстве стали снизилась до 7-8% в 2025 году (в 2010 году было около 12-13%, в 2017 году - около 10%)", - сказала Прикладова.

Она добавила, что применение импортных тарифных квот "помогает Евросоюзу защитить свой рынок от глобальной конкуренции, что позволяет сталелитейной промышленности на 90% покрывать внутренний спрос на сталь". По словам эксперта, без ограничительных мер этот показатель резко снизился бы, что привело бы к масштабному закрытию предприятий, а не единичным случаям, как сейчас.

Поэтому с точки зрения поддержки внутреннего рынка Евросоюза такие ограничительные меры критически важны. Однако это не решит проблему низкой загруженности производственных мощностей, которая оценивается в 65% при целевом значении 85%, отметила Прикладова.