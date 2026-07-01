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РВИО: Европа присвоила скифское золото из крымских музеев - РИА Новости, 01.07.2026
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16:29 01.07.2026
РВИО: Европа присвоила скифское золото из крымских музеев

РВИО: ЕС и Киев совершили невиданный акт грабежа, присвоив себе скифское золото

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза
Флаги Европейского союза - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что Европа и украинский режим присвоили себе коллекцию скифского золота из крымских музеев.
  • Выставка РВИО «Крымское золото: „цивилизованная“ Европа грабит российские сокровища» открылась на Гоголевском бульваре и у посольства Нидерландов в Москве.
  • Мягков подчеркнул, что коллекция скифского золота должна храниться в крымских музеях, и выразил уверенность в возвращении экспонатов.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Европа и подчиненный ей киевский режим, действуя как нацисты времен Великой Отечественной войны, совершили беспрецедентный по мировым меркам акт грабежа, присвоив себе коллекцию скифского золота из крымских музеев, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Выставка РВИО "Крымское золото: "цивилизованная" Европа грабит российские сокровища" открылась в среду на Гоголевском бульваре, а также у посольства Нидерландов в центре Москвы. Экспозиция рассказывает о беспрецедентном решении иностранных ангажированных судов не возвращать уникальную коллекцию музея-заповедника "Херсонеса Таврического" и других музеев Крыма на территорию ее происхождения. На многочисленных стендах рассказывается о конкретных экспонатах этой коллекции и об истории их открытия.
"Произошел беспрецедентный акт грабежа в мировом масштабе. Золото, которое искали и нашли наши выдающиеся археологи еще в XIX-XX веках, когда Крым был в составе Российской империи, сегодня приватизировано теми людьми, которые воюют против России", - сказал Мягков на церемонии открытия выставки.
Современная Европа и киевский режим "действуют, как действовали нацисты в годы Великой Отечественной войны", как "коллективный захватчик" российских сокровищ, отметил Мягков. Но с кражей скифского золота у них ничего не получится, добавил научный директор РВИО.
"Мы все возвратим, потому что всегда победа была на нашей стороне. Вот это они должны сегодня четко знать. Это культурное достояние принадлежит всему человечеству, а храниться оно должно в крымских музеях", - подчеркнул Мягков.
Четыре крымских музея направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения полуострова с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция должна быть передана Украине, что и было сделано в 2023 году. Крымские музеи, в свою очередь, в октябре 2023 года направили иск в Европейский суд по правам человека, который в июне 2024 года был принят к рассмотрению.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после решения Нидерландов заявила, что передача скифского золота Украине нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали, есть угроза разграбления коллекции.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Коллекцию скифского золота у Крыма украли, заявил Константинов
16 марта, 01:52
 
НидерландыЕвропаРеспублика КрымМария ЗахароваРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Европейский суд
 
 
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