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Экс-депутат ЕП рассказал, кто больше всех заинтересован в войне на Украине - РИА Новости, 01.07.2026
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02:44 01.07.2026
Экс-депутат ЕП рассказал, кто больше всех заинтересован в войне на Украине

Мамыкин: Британия и страны Балтии заинтересованы в бесконечной войне на Украине

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший депутат Европейского парламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что Великобритания и страны Балтии больше всех заинтересованы в продолжении войны на Украине.
  • По словам Мамыкина, интерес этих стран к продолжению конфликта связан с финансовыми интересами европейских чиновников.
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Великобритания и страны Балтии больше всех заинтересованы в бесконечной войне на Украине, заявил РИА Новости бывший депутат Европейского парламента от Латвии Андрей Мамыкин.
"Украинский конфликт идет явно на усиление эскалации, и прибалты в этом играют первую скрипку. Прибалты и британцы первые заинтересованы в бесконечном продолжении войны", - сказал Мамыкин.
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Желание продолжать войну, отметил собеседник, сводится к финансовым интересам европейских стран. Украинский конфликт - это огромные деньги для чиновников Евросоюза. К тому же, все это делается на фоне возрастающей русофобии, заключил Мамыкин.
Британское министерство обороны 18 июня сообщало, что передаст Украине 150 тысяч беспилотников. В пакет помощи для Киева также планировалось включить 350 ракет для ПВО, включая многоцелевые ракеты для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM), радары и наземные радиолокационные системы. Как заявлял РИА Новости генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон государство снабжает Зеленского больше, чем собственный народ, который стоит в очереди за социальным питанием.
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