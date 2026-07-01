Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший депутат Европейского парламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что Великобритания и страны Балтии больше всех заинтересованы в продолжении войны на Украине.
- По словам Мамыкина, интерес этих стран к продолжению конфликта связан с финансовыми интересами европейских чиновников.
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Великобритания и страны Балтии больше всех заинтересованы в бесконечной войне на Украине, заявил РИА Новости бывший депутат Европейского парламента от Латвии Андрей Мамыкин.
"Украинский конфликт идет явно на усиление эскалации, и прибалты в этом играют первую скрипку. Прибалты и британцы первые заинтересованы в бесконечном продолжении войны", - сказал Мамыкин.
Желание продолжать войну, отметил собеседник, сводится к финансовым интересам европейских стран. Украинский конфликт - это огромные деньги для чиновников Евросоюза. К тому же, все это делается на фоне возрастающей русофобии, заключил Мамыкин.
Британское министерство обороны 18 июня сообщало, что передаст Украине 150 тысяч беспилотников. В пакет помощи для Киева также планировалось включить 350 ракет для ПВО, включая многоцелевые ракеты для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM), радары и наземные радиолокационные системы. Как заявлял РИА Новости генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон государство снабжает Зеленского больше, чем собственный народ, который стоит в очереди за социальным питанием.
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