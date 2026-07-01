МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Великобритания и страны Балтии больше всех заинтересованы в бесконечной войне на Украине, заявил РИА Новости бывший депутат Европейского парламента от Латвии Андрей Мамыкин.

Желание продолжать войну, отметил собеседник, сводится к финансовым интересам европейских стран. Украинский конфликт - это огромные деньги для чиновников Евросоюза. К тому же, все это делается на фоне возрастающей русофобии, заключил Мамыкин.