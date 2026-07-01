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Европе не осознает риски эскалации в отношениях с Россией, заявил Полянский - РИА Новости, 01.07.2026
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01:22 01.07.2026 (обновлено: 02:17 01.07.2026)
Европе не осознает риски эскалации в отношениях с Россией, заявил Полянский

Полянский: Европа не осознает опасности уровня эскалации в отношениях с Россией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что в Европе не осознают опасность нынешнего уровня эскалации в отношениях с Россией.
  • По словам дипломата, причиной эскалации могут стать удары через воздушное пространство стран Балтии, размещение производств по выпуску вооружений и другие действия, которые находятся «уже в серой зоне».
ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. В Европе не осознают, насколько опасен нынешний уровень эскалации в отношениях с Россией, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Мне кажется, в Европе не понимают, что сейчас мы находимся в очень опасной зоне", - сказал он.
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По словам дипломата, речь идет, в частности, об ударах через воздушное пространство стран Балтии, размещении производств по выпуску вооружений, в том числе беспилотников, которыми наносятся удары по территории России, и других действиях, которые находятся "уже в серой зоне", когда военные могут трактовать происходящее по-разному.
"Может произойти какой-нибудь один эпизод, и он раскрутит целый маховик эскалации, который сложно будет остановить, хотя никто на этот сценарий, так сказать, не ставит на данном этапе. В этом главная опасность", - заключил Полянский.
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