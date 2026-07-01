Европе не осознает риски эскалации в отношениях с Россией, заявил Полянский

ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. В Европе не осознают, насколько опасен нынешний уровень эскалации в отношениях с Россией, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Может произойти какой-нибудь один эпизод, и он раскрутит целый маховик эскалации, который сложно будет остановить, хотя никто на этот сценарий, так сказать, не ставит на данном этапе. В этом главная опасность", - заключил Полянский.