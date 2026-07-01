В Европе намечается новая газовая война. И Россия тут ни при чем

Евросоюз так сильно хотел избавиться от зависимости от российского газа, что плотно подсел на зависимость от американского. И это дало возможность США шантажировать ЕС, то есть применять газ как энергетическое оружие. Хотя Запад всегда пытался в этом обвинить именно Россию. Но история все расставляет на свои места.

Так, глава американского Минэнерго Крис Райт заявил, что если ЕС не изменит свои нормы по выбросу метана, то Европе будет больно, потому что американский СПГ пойдет мимо Европы.

Этот злополучный регламент по сокращению выбросов метана в энергетическом секторе, который ЕК приняла в 2024 году, США выполнять не хотят. С 1 января 2027 года импортные контракты возможны только при соблюдении европейских стандартов отчетности. Эти нормы требуют вести мониторинг утечек и запрещают рутинное сжигание и стравливание газа. За невыполнение норм поставщикам СПГ придется платить штрафы. Иными словами, это означает плату за вход на рынок ЕС.

Европа хочет тем самым стимулировать инвестиции и спрос на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Но поставщики газа сильно недовольны. Катар тоже высказывал свое раздражение этими нормами.

А, на секундочку, США стали крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС: экспорт превышает 100 миллиардов кубометров. Катар после России был третьим еще до ближневосточного кризиса и перекрытия Ормуза.

Норвегия пока обгоняет США, но только по сумме поставок и СПГ, и трубопроводного газа. Но уже в 2027 году американский газ по объемам может перегнать и скандинавский. Потому что у норвежцев нет возможности наращивать поставки, а у США есть — там строится огромное количество новых мощностей по сжижению.

Если США лишат Европу своего газа — это будет означать серьезный энергетический кризис для рынка Старого Света. Ведь цены на газ внутри ЕС моментально взлетят, поскольку рынок будет пытаться вернуть себе СПГ, который поплывет в Азию.

Вряд ли Европа замерзнет, но новая волна деиндустриализации ей будет гарантирована. Чтобы газа и тепла хватило обычным потребителям — жилым домам, садикам, больницам и школам, — сокращаться потребление будет в промышленности. Это означает очередное падение производства и закрытие заводов.

А первая волна случилась после того, как ЕС своими действиями перекрыл доступ на свой рынок российского газа на более чем сотню миллиардов кубов. Теперь сценарий может повториться и с США.

Иронично, но спасти в этой ситуации европейскую промышленность сможет только российский газ. Вот так и будет Европа "молекулой свободы" называть то американский СПГ, то российский газ. Катарский СПГ тут не поможет — просто потому, что ЕС его обложит теми же штрафами за выброс метана. При этом по объемам поставок Катар уступал и США, и России.

Как видно, Министерству энергетики США ничего не надо будет делать — не потребуется вводить какие-то санкции или запреты. Как только крупные штрафы замаячат над головами поставщиков американского СПГ, они сами развернутся и пойдут в Азию мимо Европы.

Так что, похоже, Евросоюзу придется все же придумать способ изменить свои новые экологические нормы или как минимум отсрочить их введение. Дело в том, что на 2027 год Брюссель уже придумал себе веселое развлечение под названием "Как пережить зиму без российского СПГ".

Предстоящей зимой в Европе резко вырастет спрос на импорт газа. Во-первых, потому что это будет первая зима без российского СПГ — второго после США поставщика. С января вступает в силу полный запрет на СПГ из России. Во-вторых, из-за ближневосточного кризиса и роста цен на газ темпы закачки газа в подземные хранилища на зиму снизились. И уже сейчас понятно, что закачано в ПХГ будет меньше, чем хотелось бы. Все эти факторы будут способствовать росту цен на голубое топливо.

Так что Европе для начала стоит опробовать, каково это в принципе — зимовать без российского СПГ и без полных хранилищ газа. Одновременные проблемы с американским и катарским СПГ будут совсем некстати.