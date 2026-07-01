Европа вспомнила о старом способе победы над Россией

На Западе придумали, как победить Россию, — и сделали это те, кто уже не раз, по собственному мнению, ее побеждали. Кто же эти люди и при чем здесь ядерное оружие?

С сегодняшнего дня в Финляндии разрешены ввоз и хранение ядерного оружия — так наш сосед "заботится о своей безопасности". Ведь понятно, что чужие атомные бомбы нужны государству с населением 5,5 миллиона для того, чтобы "сдерживать Россию", иначе наша страна непременно нападет, чтобы вернуть себе бывшее Великое княжество Финляндское. Финны в это верят? Как минимум в это верит большая часть финской элиты, включая президента Александра Стубба, при котором страна вступила в НАТО. Присоединение к альянсу нужно, чтобы не повторить судьбу Украины, то есть не стать жертвой русской агрессии, ведь "русские всегда приходят за своим", как гласит фальшивая цитата Бисмарка. Того, что после вступления в НАТО Финляндия стала целью для наших РВСН, горячим финским парням показалось мало — снятие запрета на ввоз ядерного оружия, несомненно, укрепит финскую безопасность. Примерно так, как в 1939 году, когда отказ передать (а по сути — вернуть) России часть полученных при отделении от нее в 1917-м земель привел к советско-финской войне, по результатам которой территорию таки пришлось уступить. Но финны все равно уверены, что в итоге тогда выиграли, ведь их страна так и не стала одной из советских республик. Более того, они знают, как победить Россию сейчас.

Есть один проверенный, в том числе финской историей, опыт: в России должна начаться смута. В позапрошлый раз, в 1917-м, Финляндия, до начала Первой мировой войны не планировавшая отделяться от России (в составе которой она имела широчайшую автономию), собралась на выход: ну а что, империя распадается, монархию уже свергли, и даже республику большевики заменили на власть Советов. Вот финны взяли и ушли, а потом, уже в ходе смуты начала 90-х, их опыт повторили разные советские республики, включая прибалтийские. Хороший же опыт, годный?

Вот и сейчас у финнов есть ответ на вопрос, как закончить войну на Украине победой Европы, — и его дает Александр Стубб. Нет, он не говорит о распаде России — он всего лишь объясняет европейцам, что победить Россию на поле боя военным путем и ужесточением санкций невозможно: "Россия не собирается заканчивать эту войну из-за экономических сложностей. Она не собирается заканчивать эту войну из-за гибели российских солдат. Она закончит эту войну, только если население выступит против нее".

Понятно, что это прописная истина, но важно то, что это публично говорит глава одной из стран Европы — той стороны, с которой, собственно, Россия и ведет борьбу за Украину. То есть в Европе есть понимание того, что военными и экономическими методами Россию на Украине не остановить, а значит, рано или поздно русские добьются поставленных перед собой целей. Поставленных даже не Владимиром Путиным, а всей русской историей: вырвут Украину из рук Запада, присоединив часть ее бывших территорий к России, оставив в другой части неподконтрольное Западу государство, которое со временем вернется к той или иной форме союза с Россией. И этот процесс неотвратим, неостановим. Как бы Европе ни хотелось передвинуть свою границу с русским миром на восток за счет присоединения к себе части русских земель, у нее это не получится. Потому что сил остановить Россию, собирающую свои земли, у Европы нет. И есть только один вариант сохранения Украины под своим контролем: если Россия сама откажется от Украины.

То есть русское "население выступит против войны", говорит Стубб, — вот тогда все и закончится. Это единственная выигрышная стратегия Запада: измотать Россию так, чтобы люди пали духом и произошел бы верхушечный переворот (вариант 1917 года) или начались бы разброд и шатания на самом верху власти и все бы распалось (вариант 1991-го). Народ должен быть против, то есть Россия должна победить саму себя. Именно так мы проиграли Первую мировую войну — не то чтобы в шаге от победы, но точно не находясь на пути к поражению. Внутренняя смута привела не просто к поражению — она породила еще и кровавую Гражданскую войну. И хотя наши противники и тогда делали ставку на подрыв России изнутри, даже они не ожидали такого масштаба потрясений, потому что русские (в основном часть элиты) запутались в собственных представлениях и мифах о войне и мире, о власти и ответственности, о целях и средствах. В итоге Россия заплатила не только тотальным поражением на фронте, но и миллионами жертв братоубийственной войны.

Нынешняя война по масштабу не сравнима ни с Первой мировой, ни с Великой Отечественной, но она сравнима по ставкам и возможным последствиям. Поражение в битве за Украину абсолютно невозможно для России — не только по геополитическим или военным причинам, но и по самому духу русской истории. Отказавшись от Украины, мы потеряем не часть себя, а свою суть — и далеко не факт, что потом сможем вновь обрести ее, вернуть не Украину даже, а ощущение собственной цельности, правды и права на самостоятельное существование. Понимает ли это наш народ? В большинстве своем — да, даже если не формулирует это так категорично.

Поэтому представить себе ситуацию, в которой народ начинает требовать "остановить войну любой ценой", просто невозможно, какие бы испытания нам еще ни предстояли. Русские не хотят войны, не любят войну, но у нас есть историческая память о той цене, которую мы платим за проигранные войны. Причем прежде всего — за проигранные самим себе, по собственному помутнению или искушению.