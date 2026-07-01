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Позиция Европы по Ирану вызвала разочарование в Белом доме, заявил Рютте - РИА Новости, 01.07.2026
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23:28 01.07.2026
Позиция Европы по Ирану вызвала разочарование в Белом доме, заявил Рютте

Рютте: США разочарованы позицией Европы по Ирану

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Позиция Европы по Ирану вызвала разочарование у руководства США, заявил генсек НАТО Марк Рютте.
  • Европа остается ключевой военной площадкой для США, с европейских баз происходит до пяти тысяч вылетов американских самолетов, отметил Рютте.
БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Позиция Европы по Ирану вызвала определенное разочарование у руководства США, заявил генсек НАТО Марк Рютте.
"Что касается Ирана, в Белом доме наблюдается некоторое разочарование (Европой - ред.)", - сказал Рютте в интервью немецкой газете Handelsblatt.
В то же время он обратил внимание на то, что Европа остается ключевой военной площадкой для США.
"Однако если посмотреть на общую картину, то с европейских военных баз происходит до пяти тысяч вылетов американских самолетов, поэтому Европа представляет собой единую крупную платформу для проецирования силы США. И это одна из решающих причин, по которой США непосредственно заинтересованы в союзе с Европой", - утверждает Рютте.
В этой связи он отверг предположения о расколе внутри НАТО, назвав альянс "очень сильным".
Президент США Дональд Трамп в апреле заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Перед этим американский лидер говорил, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива, а также называл альянс "бумажным тигром".
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