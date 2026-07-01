Позиция Европы по Ирану вызвала разочарование в Белом доме, заявил Рютте

Краткий пересказ от РИА ИИ Позиция Европы по Ирану вызвала разочарование у руководства США, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Европа остается ключевой военной площадкой для США, с европейских баз происходит до пяти тысяч вылетов американских самолетов, отметил Рютте.

БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Позиция Европы по Ирану вызвала определенное разочарование у руководства США, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

В то же время он обратил внимание на то, что Европа остается ключевой военной площадкой для США.

"Однако если посмотреть на общую картину, то с европейских военных баз происходит до пяти тысяч вылетов американских самолетов, поэтому Европа представляет собой единую крупную платформу для проецирования силы США. И это одна из решающих причин, по которой США непосредственно заинтересованы в союзе с Европой", - утверждает Рютте.

В этой связи он отверг предположения о расколе внутри НАТО, назвав альянс "очень сильным".

Президент США Дональд Трамп в апреле заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.