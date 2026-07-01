Чешские депутаты ограничили полномочия президента

Краткий пересказ от РИА ИИ Палата депутатов чешского парламента одобрила поправку, лишающую президента республики полномочий по утверждению и увольнению глав постоянных миссий при международных организациях.

Теперь право утверждать и увольнять глав постоянных миссий при международных организациях должно перейти к главе МИД.

ПРАГА, 1 июл - РИА Новости. Палата депутатов чешского парламента одобрила в среду поправку в законодательство, лишающую президента республики полномочий по утверждению и увольнению глав постоянных миссий при международных организациях, теперь это право должно перейти к главе МИД, сообщило Чешское ТВ.

Соответствующее предложение было внесено депутатом от входящего в состав правящей коалиции движения SPD ("Свобода и прямая демократия") Либором Вондрачеком.

"Согласно этому предложению, руководители постоянных представительств будут назначаться и увольняться главой МИД, который уже начал выдавать главам миссий верительные грамоты. Верительные грамоты послам Чехии в зарубежных странах по-прежнему выдает президент", - говорится в сообщении ТВ.

Одобренная в среду поправка в законодательство, предложенная депутатом Вондрачеком, вызвала сильную критику со стороны оппозиции, которая считает ее сведением счетов правящей коалиции с главой государства. По мнению бывшего первого вице-премьера Вита Ракушана, правительство данным шагом хочет усилить свое влияние на дипломатическую службу.

Принятая депутатами нижней палаты парламента поправка в законодательство еще будет рассмотрена членами верхней палаты - Сената.