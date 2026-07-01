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В Нидерландах фермеры вышли на протест против планов властей по выбросам - РИА Новости, 01.07.2026
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16:21 01.07.2026 (обновлено: 16:41 01.07.2026)
В Нидерландах фермеры вышли на протест против планов властей по выбросам

В Гааге фермеры вышли на протест против планов властей по выбросам азота

© Shutterstock/FOTODOM / Martin BergsmaПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Martin Bergsma
Полиция Нидерландов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десятки фермеров собрались у здания парламента Нидерландов в Гааге в знак протеста против планов правительства по сокращению выбросов азота.
  • Парламент Нидерландов проводит дебаты по поводу азотной политики страны.
  • Согласно плану правительства, к 2035 году сельское хозяйство должно сократить выбросы азота на 42–46% по сравнению с 2019 годом.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Десятки фермеров собрались в среду у здания парламента Нидерландов в Гааге в знак протеста против планов правительства по сокращению выбросов азота, сообщает портал Nu.nl.
В среду парламент Нидерландов проводит дебаты по поводу азотной политики страны. Ранее фермерские организации Нидерландов призвали фермеров массово выйти на демонстрацию в этот день у здания парламента страны в Гааге против планов правительства по сокращению выбросов азота. Они считают, что пакет мер может привести к "юридическому хаосу" и фактическому изъятию земель.
"Несколько десятков фермеров собрались у входа в здание Палаты представителей (нижней палаты парламента - ред.)", - говорится в сообщении портала.
Среди присутствующих - лидер партии "Фермерско-гражданское движение" (BBB) Каролина ван дер Плас ​​и депутат от этой партии Мона Кейзер, которые общаются с фермерами.
Согласно плану правительства, к 2035 году сельское хозяйство должно сократить выбросы азота на 42-46% по сравнению с 2019 годом. Для хозяйств возле природоохранных зон предусмотрены дополнительные ограничения, включая снижение выбросов еще на 20% и введение нормы не более 2,6 коровы на гектар. По мнению фермерских организаций, эти требования вынудят многие хозяйства сокращать поголовье.
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