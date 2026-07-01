В Нидерландах фермеры вышли на протест против планов властей по выбросам

Согласно плану правительства, к 2035 году сельское хозяйство должно сократить выбросы азота на 42-46% по сравнению с 2019 годом. Для хозяйств возле природоохранных зон предусмотрены дополнительные ограничения, включая снижение выбросов еще на 20% и введение нормы не более 2,6 коровы на гектар. По мнению фермерских организаций, эти требования вынудят многие хозяйства сокращать поголовье.