В Нидерландах фермеры вышли на протест против планов властей по выбросам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Десятки фермеров собрались у здания парламента Нидерландов в Гааге в знак протеста против планов правительства по сокращению выбросов азота.
- Парламент Нидерландов проводит дебаты по поводу азотной политики страны.
- Согласно плану правительства, к 2035 году сельское хозяйство должно сократить выбросы азота на 42–46% по сравнению с 2019 годом.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Десятки фермеров собрались в среду у здания парламента Нидерландов в Гааге в знак протеста против планов правительства по сокращению выбросов азота, сообщает портал Nu.nl.
В среду парламент Нидерландов проводит дебаты по поводу азотной политики страны. Ранее фермерские организации Нидерландов призвали фермеров массово выйти на демонстрацию в этот день у здания парламента страны в Гааге против планов правительства по сокращению выбросов азота. Они считают, что пакет мер может привести к "юридическому хаосу" и фактическому изъятию земель.
"Несколько десятков фермеров собрались у входа в здание Палаты представителей (нижней палаты парламента - ред.)", - говорится в сообщении портала.
Среди присутствующих - лидер партии "Фермерско-гражданское движение" (BBB) Каролина ван дер Плас и депутат от этой партии Мона Кейзер, которые общаются с фермерами.
Согласно плану правительства, к 2035 году сельское хозяйство должно сократить выбросы азота на 42-46% по сравнению с 2019 годом. Для хозяйств возле природоохранных зон предусмотрены дополнительные ограничения, включая снижение выбросов еще на 20% и введение нормы не более 2,6 коровы на гектар. По мнению фермерских организаций, эти требования вынудят многие хозяйства сокращать поголовье.