В Люберцах и Котельниках восстанавливают энергоснабжение после аварии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Люберцах и Котельниках произошло нарушение работы подстанции.
- "Россети" привлекли 20 бригад для восстановления электроснабжения, используя резервные схемы и 60 резервных источников подачи электроэнергии.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Энергетики восстанавливают энергоснабжение потребителей в Люберцах и Котельниках после нарушения работы подстанции, заявили в компании "Россети Московский регион".
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"Энергетики "Россети Московский регион" восстанавливают электроснабжение части потребителей округов Люберцы и Котельники после технологического нарушения на подстанции", - сказано в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечено 20 бригад "Россети Московский регион": 68 энергетиков, 20 единиц спецтехники. Задействуются резервные схемы. Для временного электроснабжения потребителей направлены 60 резервных источников подачи электроэнергии.