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В Люберцах и Котельниках восстанавливают энергоснабжение после аварии - РИА Новости, 01.07.2026
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11:35 01.07.2026 (обновлено: 14:18 01.07.2026)
В Люберцах и Котельниках восстанавливают энергоснабжение после аварии

В Люберцах возник пожар на электроподстанции

© АГН "Москва" / Денис ВоронинЭкстренные службы устраняют последствия аварии на электроподстанции в Люберцах. 1 июля 2026
Экстренные службы устраняют последствия аварии на электроподстанции в Люберцах. 1 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Экстренные службы устраняют последствия аварии на электроподстанции в Люберцах. 1 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Люберцах и Котельниках произошло нарушение работы подстанции.
  • "Россети" привлекли 20 бригад для восстановления электроснабжения, используя резервные схемы и 60 резервных источников подачи электроэнергии.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Энергетики восстанавливают энергоснабжение потребителей в Люберцах и Котельниках после нарушения работы подстанции, заявили в компании "Россети Московский регион".
«
"Энергетики "Россети Московский регион" восстанавливают электроснабжение части потребителей округов Люберцы и Котельники после технологического нарушения на подстанции", - сказано в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечено 20 бригад "Россети Московский регион": 68 энергетиков, 20 единиц спецтехники. Задействуются резервные схемы. Для временного электроснабжения потребителей направлены 60 резервных источников подачи электроэнергии.
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