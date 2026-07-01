Эмир Катара вручил российскому послу одну из высших госнаград

Краткий пересказ от РИА ИИ Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани вручил послу России в Дохе Дмитрию Догадкину орден «Аль-Ваджба».

Награда была дана за укрепление двустороннего сотрудничества по случаю окончания дипломатической миссии Дмитрия Догадкина в Катаре.

ДОХА, 1 июл - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани вручил послу России в Дохе Дмитрию Догадкину одну из высших наград государства - орден "Аль-Ваджба" за укрепление двустороннего сотрудничества по случаю окончания его работы, сообщило посольство РФ в Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани вручил послу России в Дохе Дмитрию Догадкину одну из высших наград государства - орден "Аль-Ваджба" за укрепление двустороннего сотрудничества по случаю окончания его работы, сообщило посольство РФ в Telegram-канале

"Посол России в Катаре Дмитрий Догадкин был принят эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Мероприятие прошло по случаю завершения его дипломатической миссии в Катаре", - отметила дипмиссия.

Как указали в посольстве, "эмир высоко оценил вклад российского посла в укрепление двустороннего сотрудничества и вручил орден "Аль-Ваджба".