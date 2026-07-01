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Эмир Катара вручил российскому послу одну из высших госнаград - РИА Новости, 01.07.2026
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19:05 01.07.2026
Эмир Катара вручил российскому послу одну из высших госнаград

Эмир Катара вручил послу России в Дохе орден "Аль-Ваджба"

© Фото : Посольство Российской Федерации в Государстве КатарПосол России в Катаре Дмитрий Догадкин
Посол России в Катаре Дмитрий Догадкин - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Государстве Катар
Посол России в Катаре Дмитрий Догадкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани вручил послу России в Дохе Дмитрию Догадкину орден «Аль-Ваджба».
  • Награда была дана за укрепление двустороннего сотрудничества по случаю окончания дипломатической миссии Дмитрия Догадкина в Катаре.
ДОХА, 1 июл - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани вручил послу России в Дохе Дмитрию Догадкину одну из высших наград государства - орден "Аль-Ваджба" за укрепление двустороннего сотрудничества по случаю окончания его работы, сообщило посольство РФ в Telegram-канале.
"Посол России в Катаре Дмитрий Догадкин был принят эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Мероприятие прошло по случаю завершения его дипломатической миссии в Катаре", - отметила дипмиссия.
Как указали в посольстве, "эмир высоко оценил вклад российского посла в укрепление двустороннего сотрудничества и вручил орден "Аль-Ваджба".
Догадкин официально приступил к обязанностям главы российской дипмиссии в Катаре осенью 2021 года. Как сообщил РИА Новости сам посол, он планирует завершить работу в Дохе в ближайшее время.
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В миреКатарРоссияДохаТамим бен Хамад Аль Тани
 
 
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