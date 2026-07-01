ФАС выдала предупреждение Apple из-за иностранной поисковой системы

МОСКВА, 1 июля — РИА Новости. ФАС выдала предупреждение Apple из-за установки по умолчанию на iPhone и iPad иностранной поисковой системы, сообщило ведомство.

"Основанием <...> стало то, что на устройствах с операционной системой iOS (iPhone, iPad) по умолчанию установлена иностранная поисковая система", — говорится в публикации.

Кроме того, компания так и не выполнила требование законодательства о предустановке российского программного обеспечения, в частности платформы "Макс" и магазина приложений RuStore.