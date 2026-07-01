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ФАС выдала предупреждение Apple из-за иностранной поисковой системы - РИА Новости, 01.07.2026
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19:36 01.07.2026 (обновлено: 20:38 01.07.2026)
ФАС выдала предупреждение Apple из-за иностранной поисковой системы

ФАС выдала предупреждение Apple из-за иностранной поисковой системы на iPhone

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФАС выдала предупреждение Apple из-за установки по умолчанию иностранной поисковой системы на iPhone и iPad.
  • Оно также связано с неисполнением компанией требований о предустановке российского ПО на устройства.
МОСКВА, 1 июля — РИА Новости. ФАС выдала предупреждение Apple из-за установки по умолчанию на iPhone и iPad иностранной поисковой системы, сообщило ведомство.
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"Основанием <...> стало то, что на устройствах с операционной системой iOS (iPhone, iPad) по умолчанию установлена иностранная поисковая система", — говорится в публикации.

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Кроме того, компания так и не выполнила требование законодательства о предустановке российского программного обеспечения, в частности платформы "Макс" и магазина приложений RuStore.
Срок исполнения предупреждения — до 15 июля 2026 года. В противном случае ФАС возбудит дело.
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"По итогам его рассмотрения и при установлении нарушения закона "О защите конкуренции", по предварительной оценке, Apple грозит штраф до четырех миллиардов рублей", — добавили в ведомстве.

В ФАС также напомнили, что, согласно законодательству, на технически сложных товарах, продаваемых в России, должна быть предусмотрена возможность работы по умолчанию с российской системой или поисковиком другого государства — члена ЕАЭС.
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