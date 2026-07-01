Набиуллина рассказала о препятствиях для роста производительности труда

Краткий пересказ от РИА ИИ Набиуллина назвала три барьера для роста производительности труда в стране.

Первый барьер — одни отрасли растут, а другие должны снижать свою долю, спрос на них падает. Но многие бизнесы воспринимают это снижение спроса как временное.

Второй барьер — дефицит рабочей силы, при котором ресурсы "заперты", и государство часто помогает неэффективным производствам временными мерами, которые становятся постоянными.

Третий барьер — административные ограничения на увольнение персонала в регионах, особенно в градообразующих компаниях.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала три барьера для роста производительности труда в стране.

"На мой взгляд, гипотеза, что этих барьеров три. Первое - это то, что в условиях структурных изменений, о которых сказал Александр Валентинович (Новак, заместитель председателя правительства - ред.), одни отрасли растут, а другие должны снижать свою долю, спрос на них падает. Но многие бизнесы воспринимают это снижение спроса как временное", - сказала она, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

"И был долго дефицит рабочей силы, поэтому, конечно, компании, даже в убыток себе, я знаю, некоторые в убыток себе, пытаются удержать эту рабочую силу, удержать людей на этих производствах, хотя спрос объективно падает", - продолжила глава регулятора.

По ее словам, есть отрасли и сектора, где это временное падение спроса. И это задача для самого бизнеса, чтобы понять, это временное падение спроса или структурное.

"Вторая причина, по которой, мне кажется, не происходит переток ресурсов в пользу эффективных, ... я скажу, что эта причина очень важная, потому что у нас до сих пор около половины предприятий говорят о дефиците рабочей силы. То есть они видят спрос, готовы расширять производство, но не хватает ресурсов, значит, эти ресурсы где-то заперты, извините", - сказала она.

По ее словам, государство часто помогает льготами, субсидиями в трудную минуту большим и не всегда эффективным производствам. "Это как спасательный круг, мы его бросаем, и эти временные меры часто превращаются в постоянные", - отметила она.

"И третья, мне кажется, причина, это то, что по старой памяти, из эпохи, когда у нас была высокая безработица, у нас на уровне регионов существует административное ограничение на освобождение от персонала. Это понятная ситуация с градообразующими компаниями, там нужны отдельные программы переобучения людей, помощь в устройстве на другие рабочие места", - продолжила Набиуллина.