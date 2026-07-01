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В Запорожской области высший балл на ЕГЭ набрали два выпускника - РИА Новости, 01.07.2026
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15:57 01.07.2026
В Запорожской области высший балл на ЕГЭ набрали два выпускника

Балицкий: в Запорожской области высший балл на ЕГЭ набрали два выпускника

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два выпускника Запорожской области набрали 100 баллов по информатике на ЕГЭ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Высший балл на ЕГЭ в Запорожской области, где его сдают по желанию, в этом году набрали два выпускника, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Уже есть первые максимальные результаты. Сразу двое ребят набрали 100 баллов по информатике: Валерия Величко, выпускница средней общеобразовательной школы №3 города Бердянска, и Андрей Паратюкевич, выпускник средней общеобразовательной школы №2 города Молочанска", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, всего в этом году заявления на сдачу ЕГЭ подали 324 выпускника.
"Отлично сдают ЕГЭ и другие ребята. Совсем немного до максимального значения не хватило двум выпускникам средней общеобразовательной школы №1 города Мелитополя — Владиславу Пирогову и Артему Настюку, которые получили по 99 баллов по профильной математике и химии", - добавил губернатор.
Ранее приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора выпускникам из воссоединенных регионов снова предоставили возможность получения аттестата по результатам прохождения ГИА в форме промежуточной аттестации. ЕГЭ и ОГЭ они могут сдавать по желанию.
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