В Запорожской области высший балл на ЕГЭ набрали два выпускника

Краткий пересказ от РИА ИИ Два выпускника Запорожской области набрали 100 баллов по информатике на ЕГЭ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Высший балл на ЕГЭ в Запорожской области, где его сдают по желанию, в этом году набрали два выпускника, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Уже есть первые максимальные результаты. Сразу двое ребят набрали 100 баллов по информатике: Валерия Величко, выпускница средней общеобразовательной школы №3 города Бердянска , и Андрей Паратюкевич, выпускник средней общеобразовательной школы №2 города Молочанска", - написал Балицкий в своем канале на платформе " Макс ".

По его словам, всего в этом году заявления на сдачу ЕГЭ подали 324 выпускника.

"Отлично сдают ЕГЭ и другие ребята. Совсем немного до максимального значения не хватило двум выпускникам средней общеобразовательной школы №1 города Мелитополя — Владиславу Пирогову и Артему Настюку, которые получили по 99 баллов по профильной математике и химии", - добавил губернатор.