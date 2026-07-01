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Число жертв лихорадки Эбола в ДРК достигло 399 человек - РИА Новости, 01.07.2026
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03:52 01.07.2026
Число жертв лихорадки Эбола в ДРК достигло 399 человек

Число жертв Эболы в Демократической Республике Конго достигло 399 человек

© Фото : Victor Laken, IFRCМедики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола
Медики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Victor Laken, IFRC
Медики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число скончавшихся от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 399, подтверждено 1333 случая заболевания по состоянию на 29 июня.
  • В министерстве по делам связи и СМИ ДРК добавили, что 189 человек вылечились.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Число скончавшихся в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 399, подтверждено 1333 случая заболевания, сообщает министерство по делам связи и СМИ страны.
"Подтвержденных случаев (заболевания - ред.) - 1333. Скончавшихся - 399... Летальность - 29,7%", - говорится в отчете ведомства с данными по состоянию на 29 июня.
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