Число жертв лихорадки Эбола в ДРК достигло 399 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Число скончавшихся от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 399, подтверждено 1333 случая заболевания по состоянию на 29 июня.

В министерстве по делам связи и СМИ ДРК добавили, что 189 человек вылечились.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Число скончавшихся в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 399, подтверждено 1333 случая заболевания, сообщает министерство по делам связи и СМИ страны.

"Подтвержденных случаев (заболевания - ред.) - 1333. Скончавшихся - 399... Летальность - 29,7%", - говорится в отчете ведомства с данными по состоянию на 29 июня.

В министерстве добавили, что 189 человек вылечились.