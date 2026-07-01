Wildberries купил онлайн-сервис продажи лекарств "Еаптека"

Краткий пересказ от РИА ИИ Группа РВБ приобрела онлайн-аптеку «Еаптека» в рамках развития направления «РВБ Здоровье».

Сделка обеспечит РВБ партнерством с более чем 25 тысячами аптек для выдачи товаров, заказанных на платформе.

В компании ожидают расширение ассортимента и повышение доступности лекарств и товаров для здоровья в отдаленных регионах страны.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Группа РВБ (объединенная компания Wildberries&Russ) приобрела онлайн-аптеку "Еаптека" в рамках развития направления "Здоровье", сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

"Еаптека" вошла в состав группы РВБ. Решение о приобретении актива является частью стратегии РВБ по развитию направления "РВБ Здоровье" и созданию цифровой платформы здоровья", - рассказали в пресс-службе.

Сделка обеспечит РВБ партнерством с более чем 25 тысячами аптек для выдачи заказанных на платформе товаров. В компании ожидают, что это существенно повысит доступность лекарств и товаров для здоровья даже в отдаленных регионах страны.

"Продажа лекарств и товаров для здоровья уже доступна на Wildberries , однако благодаря объединению экспертизы мы рассчитываем существенно расширить как ассортимент товаров на площадке, так и доступ покупателей к лекарственным препаратам. Партнеры же - производители фармпрепаратов - получат новые возможности инфраструктуры РВБ", - привели в пресс-службе комментарий управляющего директора "РВБ Здоровье" Анастасии Карповой.