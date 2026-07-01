Рейтинг@Mail.ru
Wildberries купил онлайн-сервис продажи лекарств "Еаптека" - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 01.07.2026
Wildberries купил онлайн-сервис продажи лекарств "Еаптека"

Wildberries купил онлайн-аптеку "Еаптека" в рамках направления "Здоровье"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВ пункте выдачи заказов Wildberries
В пункте выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
В пункте выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа РВБ приобрела онлайн-аптеку «Еаптека» в рамках развития направления «РВБ Здоровье».
  • Сделка обеспечит РВБ партнерством с более чем 25 тысячами аптек для выдачи товаров, заказанных на платформе.
  • В компании ожидают расширение ассортимента и повышение доступности лекарств и товаров для здоровья в отдаленных регионах страны.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Группа РВБ (объединенная компания Wildberries&Russ) приобрела онлайн-аптеку "Еаптека" в рамках развития направления "Здоровье", сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"Еаптека" вошла в состав группы РВБ. Решение о приобретении актива является частью стратегии РВБ по развитию направления "РВБ Здоровье" и созданию цифровой платформы здоровья", - рассказали в пресс-службе.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Wildberries собирается открыть премиальный ПВЗ в ТЦ в ближайшее время
18 июня, 16:16
Сделка обеспечит РВБ партнерством с более чем 25 тысячами аптек для выдачи заказанных на платформе товаров. В компании ожидают, что это существенно повысит доступность лекарств и товаров для здоровья даже в отдаленных регионах страны.
"Продажа лекарств и товаров для здоровья уже доступна на Wildberries, однако благодаря объединению экспертизы мы рассчитываем существенно расширить как ассортимент товаров на площадке, так и доступ покупателей к лекарственным препаратам. Партнеры же - производители фармпрепаратов - получат новые возможности инфраструктуры РВБ", - привели в пресс-службе комментарий управляющего директора "РВБ Здоровье" Анастасии Карповой.
Как пояснили в компании, соглашение о приобретении "Еаптеки" достигнуто в ходе реализации партнерства, в рамках которого на Wildberries с августа прошлого года доступна возможность покупки препаратов, БАДов, медтехники, косметических средств и других позиций из "Еаптеки".
Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Глава Wildberries рассказала, как проверить товар на оригинальность
11 июня, 06:52
 
Вайлдберриз (Wildberries)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала