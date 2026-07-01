Почти 100 дворов отремонтировали в Подмосковье в этом году

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Подмосковье 99 дворов уже отремонтировали по программе "Формирование современной комфортной городской среды" в этом году, всего в перечень вошли 425 территорий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Сейчас находятся в работе 174 двора. Подрядчики меняют асфальт на проездах и тротуарах, озеленяют территории, обустраивают парковки, устанавливают скамейки и урны.
Полностью готовы все дворы в Звездном городке. В Реутове, Кашире и Павлово-Посадском округе работы завершаются.
Больше всего дворов в этом году отремонтируют в Люберцах — 35, Подольске — 24, Раменском — 15, Мытищах и Пушкинском — по 14, а также в Коломне, Ленинском и Химках — по 13.