Почти 100 дворов отремонтировали в Подмосковье в этом году

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Подмосковье 99 дворов уже отремонтировали по программе "Формирование современной комфортной городской среды" в этом году, всего в перечень вошли 425 территорий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Сейчас находятся в работе 174 двора. Подрядчики меняют асфальт на проездах и тротуарах, озеленяют территории, обустраивают парковки, устанавливают скамейки и урны.

Полностью готовы все дворы в Звездном городке. В Реутове, Кашире и Павлово-Посадском округе работы завершаются.