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Почти 100 дворов отремонтировали в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 01.07.2026
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Новости Подмосковья
 
18:08 01.07.2026
Почти 100 дворов отремонтировали в Подмосковье в этом году

В Московской области в 2026 году отремонтировали 99 дворов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДетская площадка во дворе жилых домов в Московской области
Детская площадка во дворе жилых домов в Московской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Детская площадка во дворе жилых домов в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Подмосковье 99 дворов уже отремонтировали по программе "Формирование современной комфортной городской среды" в этом году, всего в перечень вошли 425 территорий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Сейчас находятся в работе 174 двора. Подрядчики меняют асфальт на проездах и тротуарах, озеленяют территории, обустраивают парковки, устанавливают скамейки и урны.
Полностью готовы все дворы в Звездном городке. В Реутове, Кашире и Павлово-Посадском округе работы завершаются.
Больше всего дворов в этом году отремонтируют в Люберцах — 35, Подольске — 24, Раменском — 15, Мытищах и Пушкинском — по 14, а также в Коломне, Ленинском и Химках — по 13.
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