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В Москве двое молодых людей пытались инсценировать ДТП - РИА Новости, 01.07.2026
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22:44 01.07.2026 (обновлено: 23:01 01.07.2026)
В Москве двое молодых людей пытались инсценировать ДТП

В Москве двое молодых людей и несовершеннолетняя пытались инсценировать ДТП

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники Госавтоинспекции МВД
Сотрудники Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое молодых людей и несовершеннолетняя инсценировали ДТП на улице Маросейка.
  • Они вымогали у потерпевшего 10 тысяч рублей, угрожая вызовом ДПС.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Двое молодых людей и несовершеннолетняя пытались инсценировать ДТП и вымогали у потерпевшего 10 тысяч рублей, сообщает ГСУ СК столицы.
"Следователи столичного СК, изучив записи камер видеонаблюдения и показания свидетелей, установили причастность двух арестованных фигурантов и несовершеннолетней соучастницы к инсценировке ДТП и вымогательству. 28 июня 2026 года на улице Маросейка указанные лица, действуя в составе группы по предварительному сговору, инсценировали аварию и под угрозой вызова ДПС потребовали от потерпевшего 10000 рублей", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что эпизод относится к событиям, предшествовавшим нападению на полицейского.
Ранее пресс-служба Мосгорсуда сообщала РИА Новости, что Басманный суд Москвы арестовал обоих фигурантов дела о нападении на сотрудника ДПС в центре столицы. Им предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
СМИ ранее сообщали, что фигуранты - автоподставщики, которые пытались оформить фиктивное ДТП в центре Москвы, но их жертва вызвала полицию.
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