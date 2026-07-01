В Москве двое молодых людей пытались инсценировать ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое молодых людей и несовершеннолетняя инсценировали ДТП на улице Маросейка.

Они вымогали у потерпевшего 10 тысяч рублей, угрожая вызовом ДПС.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Двое молодых людей и несовершеннолетняя пытались инсценировать ДТП и вымогали у потерпевшего 10 тысяч рублей, сообщает ГСУ СК столицы.

"Следователи столичного СК, изучив записи камер видеонаблюдения и показания свидетелей, установили причастность двух арестованных фигурантов и несовершеннолетней соучастницы к инсценировке ДТП и вымогательству. 28 июня 2026 года на улице Маросейка указанные лица, действуя в составе группы по предварительному сговору, инсценировали аварию и под угрозой вызова ДПС потребовали от потерпевшего 10000 рублей", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе " Макс ".

Отмечается, что эпизод относится к событиям, предшествовавшим нападению на полицейского.

Ранее пресс-служба Мосгорсуда сообщала РИА Новости, что Басманный суд Москвы арестовал обоих фигурантов дела о нападении на сотрудника ДПС в центре столицы. Им предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).