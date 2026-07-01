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Граждан России не было в автобусе, попавшем в ДТП в Анталье - РИА Новости, 01.07.2026
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16:23 01.07.2026 (обновлено: 16:33 01.07.2026)
Граждан России не было в автобусе, попавшем в ДТП в Анталье

Граждан России не было в попавшем в ДТП в Анталье туристическом автобусе

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В туристическом автобусе, попавшем в ДТП в Анталье, граждан РФ не было.
  • Генконсульство в Анталье держит вопрос на контроле.
АНКАРА, 1 июл - РИА Новости. Граждан РФ не было в туристическом автобусе, попавшем в среду в ДТП в Анталье, российское генконсульство держит вопрос на контроле, сообщило российское диппредставительство РИА Новости.
Ранее агентство Anadolu сообщило, что один человек погиб, еще 12 получили ранения в результате столкновения туристического автобуса и легкового автомобиля в провинции Анталья на юге Турции.
"Генконсульство связалось с представителями жандармерии и, по их информации, граждан России среди пассажиров автобуса не было. Основную часть туристов составляли граждане Польши. Обращений от российских туристов в генконсульство в связи с данным происшествием не поступало. Продолжим держать данный вопрос на контроле", - сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье.
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