Граждан России не было в автобусе, попавшем в ДТП в Анталье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В туристическом автобусе, попавшем в ДТП в Анталье, граждан РФ не было.
- Генконсульство в Анталье держит вопрос на контроле.
АНКАРА, 1 июл - РИА Новости. Граждан РФ не было в туристическом автобусе, попавшем в среду в ДТП в Анталье, российское генконсульство держит вопрос на контроле, сообщило российское диппредставительство РИА Новости.
Ранее агентство Anadolu сообщило, что один человек погиб, еще 12 получили ранения в результате столкновения туристического автобуса и легкового автомобиля в провинции Анталья на юге Турции.
"Генконсульство связалось с представителями жандармерии и, по их информации, граждан России среди пассажиров автобуса не было. Основную часть туристов составляли граждане Польши. Обращений от российских туристов в генконсульство в связи с данным происшествием не поступало. Продолжим держать данный вопрос на контроле", - сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье.
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31 мая, 07:12