Граждан России не было в автобусе, попавшем в ДТП в Анталье

Краткий пересказ от РИА ИИ В туристическом автобусе, попавшем в ДТП в Анталье, граждан РФ не было.

Генконсульство в Анталье держит вопрос на контроле.

АНКАРА, 1 июл - РИА Новости. Граждан РФ не было в туристическом автобусе, попавшем в среду в ДТП в Анталье, российское генконсульство держит вопрос на контроле, сообщило российское диппредставительство РИА Новости.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что один человек погиб, еще 12 получили ранения в результате столкновения туристического автобуса и легкового автомобиля в провинции Анталья на юге Турции.