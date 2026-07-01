ДТП с автобусом, перевозившим детей, спровоцировала уснувшая водитель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Минусинском округе Красноярского края произошло ДТП с автобусом, перевозившим 27 детей.
- Женщина-водитель автомобиля Kia Sportage выехала навстречу автобусу, спровоцировав ДТП, так как уснула за рулем.
КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с автобусом, перевозившим 27 детей в Красноярском крае, спровоцировала женщина, она уснула за рулем и выехала навстречу автобусу, сообщает краевой главк МВД.
В среду ведомство сообщало о том, что автобус, где находились 27 детей, попал в ДТП в Минусинском округе Красноярского края. За медпомощью обратились ребенок и сопровождающий.
"На 32-м километре навстречу ему выехал автомобиль Kia Sportage под управлением девушки водителя. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.