ДТП с автобусом, перевозившим детей, спровоцировала уснувшая водитель

КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с автобусом, перевозившим 27 детей в Красноярском крае, спровоцировала женщина, она уснула за рулем и выехала навстречу автобусу, сообщает краевой главк МВД.

"На 32-м километре навстречу ему выехал автомобиль Kia Sportage под управлением девушки водителя. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.