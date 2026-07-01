В Красноярском крае ребенок обратился за медпомощью после ДТП с автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Минусинском округе Красноярского края произошло ДТП с автобусом, перевозившим 27 детей.
- Один ребенок и один взрослый сопровождающий обратились за медицинской помощью после ДТП.
КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Один ребенок и взрослый сопровождающий обратились за медпомощью после ДТП с автобусом, перевозившим 27 детей в Красноярском крае, сообщает ГУ МВД по краю.
В среду ведомство сообщило, что автобус, где находились 27 детей, попал в ДТП в Минусинском округе Красноярского края.
"В салоне находилось 27 детей. Один из них, а также сопровождающий обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.