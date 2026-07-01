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В Красноярском крае ребенок обратился за медпомощью после ДТП с автобусом - РИА Новости, 01.07.2026
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06:18 01.07.2026 (обновлено: 09:27 01.07.2026)
В Красноярском крае ребенок обратился за медпомощью после ДТП с автобусом

В Красноярском крае автобус с 27 детьми попал в ДТП, пострадали два человека

© Фото : Главное управление МВД России по Красноярскому краюПоследствия ДТП с автобусом в Красноярском крае. 1 июля 2026
Последствия ДТП с автобусом в Красноярском крае. 1 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Главное управление МВД России по Красноярскому краю
Последствия ДТП с автобусом в Красноярском крае. 1 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Минусинском округе Красноярского края произошло ДТП с автобусом, перевозившим 27 детей.
  • Один ребенок и один взрослый сопровождающий обратились за медицинской помощью после ДТП.
КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Один ребенок и взрослый сопровождающий обратились за медпомощью после ДТП с автобусом, перевозившим 27 детей в Красноярском крае, сообщает ГУ МВД по краю.
В среду ведомство сообщило, что автобус, где находились 27 детей, попал в ДТП в Минусинском округе Красноярского края.
"В салоне находилось 27 детей. Один из них, а также сопровождающий обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
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