Дроны ВСУ вызвали пожары в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области

"Сегодня из-за атак ВСУ возникло три возгорания в заповедной степи и два на территории заказника федерального значения "Асканийский", - сказал Мещеряков.

По его словам, по последним данным, три возгорания на территории заповедника удалось локализовать, идет ликвидация, угроза для уникального дендрологического парка не допущена - пламя остановлено на минерализованной полосе. Пока что не локализован один очаг возгорания на территории заказника.