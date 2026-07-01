Дроны ВСУ вызвали пожары в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дроны ВСУ спровоцировали пожары в биосферном степном заповеднике «Аскания-Нова» и заказнике «Асканийский».
- Три возгорания в заповеднике удалось локализовать, один очаг пожара на территории заказника пока не ликвидирован.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Дроны ВСУ спровоцировали пожары в старейшем в мире биосферном степном заповеднике "Аскания-Нова" и заказнике "Асканийский" Херсонской области, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков.
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"Сегодня из-за атак ВСУ возникло три возгорания в заповедной степи и два на территории заказника федерального значения "Асканийский", - сказал Мещеряков.
По его словам, по последним данным, три возгорания на территории заповедника удалось локализовать, идет ликвидация, угроза для уникального дендрологического парка не допущена - пламя остановлено на минерализованной полосе. Пока что не локализован один очаг возгорания на территории заказника.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.