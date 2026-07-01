В Белгородской области один человек погиб из-за удара дрона по автомобилю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Уразово Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю погиб мирный житель.
- Трое человек получили ранения, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще трое получили ранения в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в поселке Уразово Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.
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"При атаке со стороны ВСУ погиб мирный житель, еще трое получили ранения. В поселке Уразово Валуйского округа беспилотник нанес удар по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что медики доставили троих пострадавших в местную больницу. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, двое других получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения плеча, рук и ног.
Также, по данным оперштаба, разрушения зафиксированы в селах Новая Таволжанка, Архангельское и городе Шебекино Шебекинского округа, городе Грайворон Грайворонского округа, поселке Октябрьский Белгородского округа, поселке Красная Яруга и хуторе Вязовской Краснояружского округа, а также в поселке Томаровка Яковлевского округа. В результате атак беспилотников сгорели и получили повреждения легковые и грузовые автомобили, спецтехника, в двух частных домах посечены окна, заборы и кровли, а на коммерческом объекте поврежден фасад.
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