В Белгородской области один человек погиб из-за удара дрона по автомобилю

БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще трое получили ранения в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в поселке Уразово Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.

Уточняется, что медики доставили троих пострадавших в местную больницу. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, двое других получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения плеча, рук и ног.