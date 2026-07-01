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Российский дрон "Велес-15" с ИИ способен самостоятельно преследовать цель - РИА Новости, 01.07.2026
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Российский дрон "Велес-15" с ИИ способен самостоятельно преследовать цель

Российский дрон "Велес-15" с ИИ при потере связи гонится за целью сам

© РИА Новости / Андрей КоцШеврон инструкторов Республиканского центра беспилотных систем имени Владимира Жоги
Шеврон инструкторов Республиканского центра беспилотных систем имени Владимира Жоги - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Андрей Коц
Шеврон инструкторов Республиканского центра беспилотных систем имени Владимира Жоги. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский дрон «Велес-15» оснащен искусственным интеллектом.
  • Дрон «Велес-15» способен самостоятельно преследовать цель при потере связи с оператором.
БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Российский дрон "Велес-15" с искусственным интеллектом способен самостоятельно преследовать цель при потере связи с оператором, рассказал РИА Новости техник беспилотных систем группировки войск "Север" с позывным Эрджей.
"Раз в месяц мы какой-то новый дрон видим, бывает два, то есть мы в свое время увидели вот "Велес-15", когда он вышел. Каждый раз сталкиваешься с новой моделью и постоянно приходится ее изучать", - сказал он.
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По словам техника, особенность многих новейших аппаратов — работа на базе искусственного интеллекта. Речь идет, в частности, о модели "Велес-15".
"Они на искусственном интеллекте. Если вдруг потеряется связь с пилотом, эта птица сама долетит куда нужно. Если пилот успевает назначить цель, если цель начинает двигаться, удирать, она сама доворачивает и гонится за этой целью", - добавил Эрджей.
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