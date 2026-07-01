Российский дрон "Велес-15" с ИИ способен самостоятельно преследовать цель

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский дрон «Велес-15» оснащен искусственным интеллектом.

Дрон «Велес-15» способен самостоятельно преследовать цель при потере связи с оператором.

БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Российский дрон "Велес-15" с искусственным интеллектом способен самостоятельно преследовать цель при потере связи с оператором, рассказал РИА Новости техник беспилотных систем группировки войск "Север" с позывным Эрджей.

"Раз в месяц мы какой-то новый дрон видим, бывает два, то есть мы в свое время увидели вот "Велес-15", когда он вышел. Каждый раз сталкиваешься с новой моделью и постоянно приходится ее изучать", - сказал он.

По словам техника, особенность многих новейших аппаратов — работа на базе искусственного интеллекта. Речь идет, в частности, о модели "Велес-15".