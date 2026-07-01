Краткий пересказ от РИА ИИ
- RuStore открыл доступ к российским сервисам за рубежом с помощью функции «Коннект».
- Функция «Коннект» обеспечивает защищенное соединение без скачивания сторонних программ.
- Для подключения к функции нужно обновить RuStore до актуальной версии и перейти в раздел «Мое».
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. RuStore открыл доступ к российским сервисам за рубежом - пользователи смогут заходить в мобильные банки, на маркетплейсы, пользоваться "Госуслугами" и прочее, рассказали РИА Новости в компании.
В конце апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что у российских туристов за рубежом возникают проблемы при использовании отечественных интернет-сервисов и мобильных приложений на местном Wi-Fi, включая банковские приложения, "Госуслуги" и агрегаторы для покупки билетов.
"RuStore запускает функцию "Коннект" для бесплатного доступа к привычным российским сервисам из-за границы. Пользователи за рубежом смогут заходить в мобильные банки, оформлять заказы на маркетплейсах, пользоваться порталом "Госуслуги" и другими сервисами", - сообщили в компании.
Отмечается, что функция реализована на уровне самого магазина приложений и обеспечивает защищенное соединение без скачивания сторонних программ. Сам же магазин приложений за рубежом работает.
Для подключения нужно обновить RuStore до актуальной версии и перейти в раздел "Мое". Воспользоваться функцией можно во время поездок за границу - "внутри России функция недоступна", поясняется в сообщении.
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