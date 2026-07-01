RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.. Архивное фото

RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.

Краткий пересказ от РИА ИИ RuStore открыл доступ к российским сервисам за рубежом с помощью функции «Коннект».

Функция «Коннект» обеспечивает защищенное соединение без скачивания сторонних программ.

Для подключения к функции нужно обновить RuStore до актуальной версии и перейти в раздел «Мое».

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. RuStore открыл доступ к российским сервисам за рубежом - пользователи смогут заходить в мобильные банки, на маркетплейсы, пользоваться "Госуслугами" и прочее, рассказали РИА Новости в компании.

В конце апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что у российских туристов за рубежом возникают проблемы при использовании отечественных интернет-сервисов и мобильных приложений на местном Wi-Fi, включая банковские приложения, "Госуслуги" и агрегаторы для покупки билетов.

"RuStore запускает функцию "Коннект" для бесплатного доступа к привычным российским сервисам из-за границы. Пользователи за рубежом смогут заходить в мобильные банки, оформлять заказы на маркетплейсах, пользоваться порталом "Госуслуги" и другими сервисами", - сообщили в компании.

Отмечается, что функция реализована на уровне самого магазина приложений и обеспечивает защищенное соединение без скачивания сторонних программ. Сам же магазин приложений за рубежом работает.