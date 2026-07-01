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В Дохе проходят непрямые технические переговоры Ирана и США, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2026
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11:58 01.07.2026
В Дохе проходят непрямые технические переговоры Ирана и США, пишут СМИ

Рейтер: в Дохе проходят непрямые технические переговоры Ирана и США

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкВид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, Катар
Вид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Вид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Непрямые технические переговоры Ирана и США проходят в Дохе.
  • Катар и Пакистан выступают в качестве посредников.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Непрямые технические переговоры Ирана и США при посредничестве Катара и Пакистана проходят в Дохе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Непрямые технические переговоры США и Ирана проходят в Дохе. Катар и Пакистан выступают в качестве посредников", - говорится в сообщении.
По данным источника агентства, во встречах участвуют главные переговорщики и группы специалистов.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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