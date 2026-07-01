В Дохе проходят непрямые технические переговоры Ирана и США, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Непрямые технические переговоры Ирана и США проходят в Дохе.
- Катар и Пакистан выступают в качестве посредников.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Непрямые технические переговоры Ирана и США при посредничестве Катара и Пакистана проходят в Дохе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
По данным источника агентства, во встречах участвуют главные переговорщики и группы специалистов.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.