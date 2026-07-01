МСП вложит в экономику ДНР миллиарды рублей, заявил Пушилин

Краткий пересказ от РИА ИИ Субъекты малого и среднего предпринимательства планируют вложить 132 миллиарда рублей в экономику ДНР.

145 предприятий МСП, более 65% от всех участников свободной экономической зоны, намерены осуществить инвестиции.

Свободная экономическая зона в новых регионах РФ была создана в 2023 году и предлагает особый порядок налогообложения и субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам.

ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Субъекты малого и среднего предпринимательства вложат в экономику ДНР 132 миллиарда рублей, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"145 предприятий МСП, более 65% от всех участников (свободной экономической зоны - ред.), планируют вложить в экономику региона 132 миллиарда рублей", – написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что подобные инвестиции будут вложены в рамках созданной три года назад президентом России Владимиром Путиным свободной экономической зоны.

"За это время 186 субъектов хозяйственной деятельности стали полноправными участниками СЭЗ. Это предприниматели и крупные корпорации, которые поверили в Донбасс и реализуют 213 инвестиционных проектов", – добавил Пушилин.