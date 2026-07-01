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МСП вложит в экономику ДНР миллиарды рублей, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.07.2026
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19:13 01.07.2026
МСП вложит в экономику ДНР миллиарды рублей, заявил Пушилин

Пушилин: субъекты МСП вложат в экономику ДНР 132 миллиарда рублей

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Субъекты малого и среднего предпринимательства планируют вложить 132 миллиарда рублей в экономику ДНР.
  • 145 предприятий МСП, более 65% от всех участников свободной экономической зоны, намерены осуществить инвестиции.
  • Свободная экономическая зона в новых регионах РФ была создана в 2023 году и предлагает особый порядок налогообложения и субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам.
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Субъекты малого и среднего предпринимательства вложат в экономику ДНР 132 миллиарда рублей, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"145 предприятий МСП, более 65% от всех участников (свободной экономической зоны - ред.), планируют вложить в экономику региона 132 миллиарда рублей", – написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что подобные инвестиции будут вложены в рамках созданной три года назад президентом России Владимиром Путиным свободной экономической зоны.
"За это время 186 субъектов хозяйственной деятельности стали полноправными участниками СЭЗ. Это предприниматели и крупные корпорации, которые поверили в Донбасс и реализуют 213 инвестиционных проектов", – добавил Пушилин.
Свободная экономическая зона (СЭЗ) в новых регионах РФ была создана в 2023 году, на ее территории действует особый порядок налогообложения, доступны субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам.
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