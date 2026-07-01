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В ДНР подросток на мотоцикле сбил двух детей - РИА Новости, 01.07.2026
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18:49 01.07.2026
В ДНР подросток на мотоцикле сбил двух детей

В ДНР подросток на мотоцикле сбил двух детей из-за отказа тормозов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Родники Амвросиевского муниципального округа 15-летний водитель мотоцикла КМЗ «Днепр-11» без прав сбил двух пешеходов.
  • Подросток не справился с управлением из-за отказа тормозной системы и блокировки рулевого управления.
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Подросток без водительских прав на мотоцикле сбил двух детей в Амвросиевском округе в Донецкой Народной Республике из-за отказа тормозов, сообщили в МВД по ДНР.
“В поселке Родники Амвросиевского муниципального округа 15-летний водитель мотоцикла КМЗ Днепр-11, не имеющий водительского удостоверения... совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП девятилетний и шестилетний пешеходы получили телесные повреждения”, - говорится в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители отметили, что подросток, находившийся за рулем мотоцикла, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части из-за отказа тормозной системы и блокировки рулевого управления.
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