В ДНР подросток на мотоцикле сбил двух детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Родники Амвросиевского муниципального округа 15-летний водитель мотоцикла КМЗ «Днепр-11» без прав сбил двух пешеходов.
- Подросток не справился с управлением из-за отказа тормозной системы и блокировки рулевого управления.
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Подросток без водительских прав на мотоцикле сбил двух детей в Амвросиевском округе в Донецкой Народной Республике из-за отказа тормозов, сообщили в МВД по ДНР.
“В поселке Родники Амвросиевского муниципального округа 15-летний водитель мотоцикла КМЗ Днепр-11, не имеющий водительского удостоверения... совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП девятилетний и шестилетний пешеходы получили телесные повреждения”, - говорится в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители отметили, что подросток, находившийся за рулем мотоцикла, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части из-за отказа тормозной системы и блокировки рулевого управления.
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8 октября 2025, 22:01