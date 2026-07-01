Силы ПВО уничтожили 37 беспилотников в ДНР за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 37 вражеских БПЛА в ДНР за прошедшие сутки.
- Уничтожение дронов произошло силами ПВО и сводных мобильных огневых групп над территорией ДНР.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 37 вражеских БПЛА в ДНР за прошедшие сутки, сообщил штаб обороны республики.
"За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 37 дронов противника", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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