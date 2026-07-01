Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 60 военных, боевую бронемашину и восемь автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр".
- Армия России нанесла поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новояковлевка и Запасное Запорожской области.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных, боевую бронемашину и восемь авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в среду Минобороны РФ.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новояковлевка и Запасное Запорожской области.
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22 июня 2022, 17:18