Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что настоящие лидеры Европы и сами европейцы хотят видеть Россию в качестве партнера.
- Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла высказался о необходимости нового европейского порядка в сфере безопасности с Россией в качестве партнера.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Настоящие лидеры Европы и сами европейцы хотят видеть Россию в качестве партнера, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию в соцсети со словами сопредседателя оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупаллы о том, что немецкому народу необходим новый европейский порядок в сфере безопасности с Россией в качестве партнера.
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