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Настоящие лидеры Европы хотят видеть Россию как партнера, заявил Дмитриев - РИА Новости, 01.07.2026
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20:33 01.07.2026
Настоящие лидеры Европы хотят видеть Россию как партнера, заявил Дмитриев

Дмитриев: настоящие европейские лидеры хотят видеть Россию в качестве партнера

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что настоящие лидеры Европы и сами европейцы хотят видеть Россию в качестве партнера.
  • Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла высказался о необходимости нового европейского порядка в сфере безопасности с Россией в качестве партнера.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Настоящие лидеры Европы и сами европейцы хотят видеть Россию в качестве партнера, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Да. Пробуждение происходит по мере того, как рушатся ложные левые нарративы, а настоящие европейские лидеры и сами европейцы хотят видеть Россию как партнера", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию в соцсети со словами сопредседателя оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупаллы о том, что немецкому народу необходим новый европейский порядок в сфере безопасности с Россией в качестве партнера.
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