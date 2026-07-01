Настоящие лидеры Европы хотят видеть Россию как партнера, заявил Дмитриев

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Настоящие лидеры Европы и сами европейцы хотят видеть Россию в качестве партнера, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так глава РФПИ прокомментировал публикацию в соцсети со словами сопредседателя оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупаллы о том, что немецкому народу необходим новый европейский порядок в сфере безопасности с Россией в качестве партнера.