В Пермском крае девочка утонула, катаясь на лодке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пермском крае на реке Колве перевернулась лодка, в которой находилась 14-летняя девочка.
- В результате происшествия девочка утонула, ее тело было извлечено из воды спасателями.
ПЕРМЬ, 1 июл - РИА Новости. Девочка погибла в реке Колве в Пермском крае после опрокидывания лодки, на которой она каталась со своими знакомыми, сообщает СУСК по региону.
По данным ведомства, вечером во вторник 14-летняя девочка со своими знакомыми каталась на лодке по реке Колве в Чердынском округе Пермского края. В районе деревни Серегово лодка опрокинулась. В результате пришествия девочка утонула. Ее тело сегодня достали из воды спасатели.
"Устанавливаются причины и условия происшествия на реке Колва в Чердынском округе, в результате которого погибла девочка 2012 года рождения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники ведомства опрашивают очевидцев трагедии.