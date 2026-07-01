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В Пермском крае девочка утонула, катаясь на лодке - РИА Новости, 01.07.2026
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15:05 01.07.2026
В Пермском крае девочка утонула, катаясь на лодке

В Пермском крае девочка утонула, катаясь на лодке со знакомыми

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пермском крае на реке Колве перевернулась лодка, в которой находилась 14-летняя девочка.
  • В результате происшествия девочка утонула, ее тело было извлечено из воды спасателями.
ПЕРМЬ, 1 июл - РИА Новости. Девочка погибла в реке Колве в Пермском крае после опрокидывания лодки, на которой она каталась со своими знакомыми, сообщает СУСК по региону.
По данным ведомства, вечером во вторник 14-летняя девочка со своими знакомыми каталась на лодке по реке Колве в Чердынском округе Пермского края. В районе деревни Серегово лодка опрокинулась. В результате пришествия девочка утонула. Ее тело сегодня достали из воды спасатели.
"Устанавливаются причины и условия происшествия на реке Колва в Чердынском округе, в результате которого погибла девочка 2012 года рождения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники ведомства опрашивают очевидцев трагедии.
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