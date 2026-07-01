Дети могли съесть стекло в игровом центре в Пушкино

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пушкинская городская прокуратура проверяет сведения о том, что дети могли травмироваться в игровом центре в городе Пушкино, употребив пищу с кусочками стекла, сообщила прокуратора Московской области.

Отмечается, что в ходе проверки прокуратура даст оценку действиям сотрудников учреждения, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей при организации питания и эксплуатации игрового комплекса, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.