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Дети могли съесть стекло в игровом центре в Пушкино - РИА Новости, 01.07.2026
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00:43 01.07.2026 (обновлено: 00:45 01.07.2026)
Дети могли съесть стекло в игровом центре в Пушкино

Прокуратура проверит данные о травмировании детей в детском центре в Пушкино

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пушкинская городская прокуратура проверяет сведения о травмировании детей в игровом центре в Пушкино после употребления пищи с кусочками стекла.
  • По результатам проверки прокуратура даст оценку действиям сотрудников учреждения и примет меры прокурорского реагирования.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пушкинская городская прокуратура проверяет сведения о том, что дети могли травмироваться в игровом центре в городе Пушкино, употребив пищу с кусочками стекла, сообщила прокуратора Московской области.
"Пушкинская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в связи с размещенной в СМИ публикацией о травмировании детей в развлекательном комплексе. В публикации указано, что в пище, которую употребляли дети содержались кусочки стекла", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что в ходе проверки прокуратура даст оценку действиям сотрудников учреждения, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей при организации питания и эксплуатации игрового комплекса, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.
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