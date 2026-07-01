Москвичей призвали не оставлять детей в салоне автомобиля в жару

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы призвал жителей столицы не оставлять детей в салоне автомобиля надолго в жаркую погоду, это может создать угрозу жизни и здоровья ребенка.

Подчеркивается, что температура внутри салона в жару может стать высокой за считанные минуты, а недостаток кислорода - привести к трагедии, а если оставить машину в неположенном месте, в нее может врезаться другой автомобиль. Ребенок в стрессовых условиях может испугаться и пережить сильное эмоциональное потрясение.