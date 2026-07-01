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Москвичей призвали не оставлять детей в салоне автомобиля в жару - РИА Новости, 01.07.2026
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12:00 01.07.2026
Москвичей призвали не оставлять детей в салоне автомобиля в жару

Дептранс Москвы призвал не оставлять детей в салоне автомобиля в жару

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Департамент транспорта Москвы призвал жителей столицы не оставлять детей в салоне автомобиля надолго в жаркую погоду из-за угрозы жизни и здоровья ребенка.
  • С начала года инспекторы МАДИ и работники «Московского паркинга» обнаружили трех детей в салонах автомобилей, припаркованных под запрещающими знаками; юные пассажиры не пострадали.
  • Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что в жару температура в салоне автомобиля может быстро достигнуть опасных значений.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы призвал жителей столицы не оставлять детей в салоне автомобиля надолго в жаркую погоду, это может создать угрозу жизни и здоровья ребенка.
"Не оставляйте ребенка одного в машине даже ненадолго. С начала года инспекторы МАДИ и работники "Московского паркинга" обнаружили 3 детей в салонах автомобилей, припаркованных под запрещающими знаками. Во всех случаях юные пассажиры не пострадали. Но важно помнить, что такие действия могут привести к серьезным последствиям", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Подчеркивается, что температура внутри салона в жару может стать высокой за считанные минуты, а недостаток кислорода - привести к трагедии, а если оставить машину в неположенном месте, в нее может врезаться другой автомобиль. Ребенок в стрессовых условиях может испугаться и пережить сильное эмоциональное потрясение.
"В столице вновь установилась жаркая погода. Мы призываем водителей не оставлять детей в машине даже на короткое время. В жару температура в салоне автомобиля может быстро достигнуть опасных значений и создать серьезную угрозу для жизни и здоровья ребенка", - рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.
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