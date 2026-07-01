СК возбудил дело после нахождения тела актера Высоковского в реке

Краткий пересказ от РИА ИИ Тело актера Александра Высоковского из сериала «Бригада» обнаружили в реке Ока в Подмосковье.

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту смерти актера и проводят расследование.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после того, как тело актера из сериала "Бригада" Александра Высоковского нашли в реке в Подмосковье, сообщили в ГСУ СК по области.

Артист пропал на рыбалке на реке Ока в Подмосковье , куда отправился с сыном во вторник, в среду его нашли мертвым в реке, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. По данным следствия, Высоковский пошел вдоль течения и не вернулся.

"В целях установления всех обстоятельств произошедшего следственным путем следователем территориального следственного отдела ГСУ России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины 1963 года рождения", - сказали в ведомстве

В главке добавили, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия, а также проводят допросы. Кроме того, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.