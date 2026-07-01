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СК возбудил дело после нахождения тела актера Высоковского в реке - РИА Новости, 01.07.2026
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17:58 01.07.2026
СК возбудил дело после нахождения тела актера Высоковского в реке

СК возбудил уголовное дело после того, как нашли тело актера Высоковского в реке

© Фото : Александр Высоковский/ВКонтактеАлександр Высоковский
Александр Высоковский - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Александр Высоковский/ВКонтакте
Александр Высоковский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тело актера Александра Высоковского из сериала «Бригада» обнаружили в реке Ока в Подмосковье.
  • Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту смерти актера и проводят расследование.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после того, как тело актера из сериала "Бригада" Александра Высоковского нашли в реке в Подмосковье, сообщили в ГСУ СК по области.
Артист пропал на рыбалке на реке Ока в Подмосковье, куда отправился с сыном во вторник, в среду его нашли мертвым в реке, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. По данным следствия, Высоковский пошел вдоль течения и не вернулся.
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"В целях установления всех обстоятельств произошедшего следственным путем следователем территориального следственного отдела ГСУ России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины 1963 года рождения", - сказали в ведомстве.
В главке добавили, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия, а также проводят допросы. Кроме того, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.
Александру Высоковскому было 62 года. Широкую известность ему принесла роль Макса в сериале "Бригада". Также он снимался в фильме "Бумер", где сыграл сотрудника полиции, и в сериалах "Марш Турецкого", "Ундина" и Next.
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