СК возбудил дело после нахождения тела актера Высоковского в реке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тело актера Александра Высоковского из сериала «Бригада» обнаружили в реке Ока в Подмосковье.
- Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту смерти актера и проводят расследование.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после того, как тело актера из сериала "Бригада" Александра Высоковского нашли в реке в Подмосковье, сообщили в ГСУ СК по области.
Артист пропал на рыбалке на реке Ока в Подмосковье, куда отправился с сыном во вторник, в среду его нашли мертвым в реке, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. По данным следствия, Высоковский пошел вдоль течения и не вернулся.
В главке добавили, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия, а также проводят допросы. Кроме того, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.
Александру Высоковскому было 62 года. Широкую известность ему принесла роль Макса в сериале "Бригада". Также он снимался в фильме "Бумер", где сыграл сотрудника полиции, и в сериалах "Марш Турецкого", "Ундина" и Next.