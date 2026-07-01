Дальнобойщик из Хабаровского края с 2005 года похищал и насиловал девушек

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"У нас расследуется уголовное дело по статьям о похищении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, покушении на убийство. Он в СИЗО сидит", - сказали в управлении, отметив, что не все жертвы дальнобойщика были совершеннолетними.