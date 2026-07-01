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Дальнобойщик из Хабаровского края с 2005 года похищал и насиловал девушек - РИА Новости, 01.07.2026
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09:57 01.07.2026
Дальнобойщик из Хабаровского края с 2005 года похищал и насиловал девушек

СК: дальнобойщик из Хабаровского края с 2005 года похищал и насиловал девушек

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дальнобойщик из поселка Гатка Хабаровского края с 2005 года похищал и насиловал девушек, угрожая им оружием.
  • Уголовное дело расследуется по статьям о похищении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и покушении на убийство, подозреваемый находится в СИЗО.
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Дальнобойщик из Хабаровского края с 2005 года похищал и насиловал девушек, в том числе несовершеннолетних, из разных регионов, сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, водитель тягача из посёлка Гатка Хабаровского края с 2005 года похищал девушек, угрожая им оружием, и насиловал их. Сейчас дальнобойщик задержан.
«
"У нас расследуется уголовное дело по статьям о похищении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, покушении на убийство. Он в СИЗО сидит", - сказали в управлении, отметив, что не все жертвы дальнобойщика были совершеннолетними.
Уголовные дела расследуют с весны. Известно минимум о шести жертвах, но предполагается, что их может быть больше, пострадавших ищут в нескольких регионах.
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