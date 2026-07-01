Ситуацию в пострадавших от стихии городах и районах оценят в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Специальная рабочая группа, в составе которой министры, геологи, технические специалисты, представители благотворительных фондов, начала оценку ситуации в пострадавших от природной стихии городах и районах Дагестана, сообщил врио главы республики Федор Щукин в своем Telegram-канале.

"По моему поручению специальная рабочая группа начала оценку ситуации в пострадавших от стихии городах и районах с выездом на места. В нее входят профильные министры, геологи, технические специалисты, представители благотворительных фондов", – написал Щукин.

По его словам, задача группы – координация работы по восстановлению жилья и инфраструктуры, а также выработка мер, чтобы подобного не случилось вновь. Он подчеркнул, что каждый пострадавший дом должен быть осмотрен, а все юридические и имущественные вопросы – решены. Особое внимание на том, чтобы каждый пострадавший человек получил положенную ему выплату.

Среди муниципалитетов, в которых отработает группа, – Дахадаевский, Лакский, Акушинский, Магарамкентский и Цунтинский районы, Дагестанские Огни и Буйнакск. В каждом из них проходят встречи с населением и совещания с руководством и главами сел, рассказал Щукин.

"Проверим все досконально. Решения по итогам выездов буду держать на личном контроле. При их принятии важно учитывать мнение местных жителей. Необходимо создать дорожную карту с понятными целями, сроками и этапами работы. Скорейшее решение всех задач – наш долг перед людьми, которые в один миг лишились домов и имущества. И мы этот долг выполним", – заверил руководитель региона.