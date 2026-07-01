В Брянске девочка утонула в озере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бежицком районе Брянска на озере Орлик-3 утонула девочка 2015 года рождения.
- Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и даст оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности людей на воде и профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
БРЯНСК, 1 июл - РИА Новости. Девочка 2015 года рождения утонула в озере Орлик-3 Бежицкого района Брянска, сообщают региональные ГУ МЧС и прокуратура.
"Поступило сообщение о гибели ребенка 2015 года рождения на озере Орлик-3... На место происшествия были направлены пожарные СПСЧ г.о. Брянск, сотрудники полиции, медики скорой помощи", - говорится в сообщении МЧС на платформе "Макс".
В региональной прокуратуре уточнили, что погибшим ребенком оказалась девочка.
"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего", - отметило надзорное ведомство в своем канале на платформе "Макс".
В прокуратуре добавили, что ведомство даст оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности людей на воде и профилактике безнадзорности несовершеннолетних.