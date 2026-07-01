В Брянске девочка утонула в озере

БРЯНСК, 1 июл - РИА Новости. Девочка 2015 года рождения утонула в озере Орлик-3 Бежицкого района Брянска, сообщают региональные ГУ МЧС и прокуратура.

В региональной прокуратуре уточнили, что погибшим ребенком оказалась девочка.

В прокуратуре добавили, что ведомство даст оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности людей на воде и профилактике безнадзорности несовершеннолетних.