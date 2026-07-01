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Более четырех тысяч иностранных спасателей работают в Венесуэле - РИА Новости, 01.07.2026
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22:40 01.07.2026
Более четырех тысяч иностранных спасателей работают в Венесуэле

Более 4 тыс иностранных спасателей работают в зоне землетрясений в Венесуэле

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Каракасе
Последствия землетрясения в Каракасе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
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Последствия землетрясения в Каракасе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 4 тысяч иностранных спасателей продолжают работать в зоне землетрясений в Венесуэле.
  • Объем международной гуманитарной помощи превысил 7 тысяч тонн.
КАРАКАС, 1 июл - РИА Новости. Более 4 тысяч иностранных спасателей продолжают работать в зоне землетрясений в Венесуэле, объем международной гуманитарной помощи превысил 7 тысяч тонн, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
"По состоянию на сегодняшний день все 4099 международных спасателей продолжают находиться в зоне бедствия, участвуя совместно с национальными силами в поиске выживших", - сказал Родригес в ходе брифинга, который показал телеканал VTV.
По словам политика, зарубежные специалисты в зоне бедствия работают вместе с 26 тысячами венесуэльских военнослужащих, полицейских, пожарных и спасателей, а также 17 832 добровольцами. Они привезли с собой 153 поисковые собаки и 49 единиц вспомогательной техники.
Всего в Венесуэлу поступило 7063 тонны международной гуманитарной помощи, отметил Родригес.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 2295, ранения получили 11267 человек. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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