Более четырех тысяч иностранных спасателей работают в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 4 тысяч иностранных спасателей продолжают работать в зоне землетрясений в Венесуэле.

Объем международной гуманитарной помощи превысил 7 тысяч тонн.

КАРАКАС, 1 июл - РИА Новости. Более 4 тысяч иностранных спасателей продолжают работать в зоне землетрясений в Венесуэле, объем международной гуманитарной помощи превысил 7 тысяч тонн, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

"По состоянию на сегодняшний день все 4099 международных спасателей продолжают находиться в зоне бедствия, участвуя совместно с национальными силами в поиске выживших", - сказал Родригес в ходе брифинга, который показал телеканал VTV

По словам политика, зарубежные специалисты в зоне бедствия работают вместе с 26 тысячами венесуэльских военнослужащих, полицейских, пожарных и спасателей, а также 17 832 добровольцами. Они привезли с собой 153 поисковые собаки и 49 единиц вспомогательной техники.

Всего в Венесуэлу поступило 7063 тонны международной гуманитарной помощи, отметил Родригес.

В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 2295, ранения получили 11267 человек. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.