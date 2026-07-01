В Нерехте объяснили, почему глава семьи с шестью детьми остался без работы

Краткий пересказ от РИА ИИ Многодетный житель Нерехты Дмитрий Фролов, по сообщению администрации города, сам отказывается от предложенных вакансий.

Семья Фроловых получает все положенные социальные выплаты и помощь, но сейчас ничем из предложенной помощи не пользуется.

Администрация готовит документ, который позволит выделять деньги на покупку жилья семьям, где одновременно родились трое или больше детей, и Фроловы смогут получить средства для переезда в более просторное жилье, если документ примут.

ТУЛА, 1 июл – РИА Новости. Многодетный житель Нерехты в Костромской области Дмитрий Фролов, чья жена пожаловалась на нежелание компаний брать его на работу, сам отказывается от предложенных вакансий, сообщили РИА Новости в администрации города.

Несколько Telegram-каналов ранее написали, что Дмитрий лишился работы сразу после пополнения в семье – у супругов родились тройняшки, помимо которых они воспитывают еще троих детей. Жена рассказывала, что глава семейства работал водителем в суде, но после рождения тройни руководство якобы попросило его уволиться по собственному желанию. С тех пор прошло полгода, и за это время, по словам супруги, ни одна компания не захотела взять на работу многодетного сотрудника.

"В этой истории все не так просто. С последней работы водителем в суде Дмитрий увольнялся по соглашению сторон. Работодателю пояснил, что уходит в связи с необходимостью ухаживать за детьми, потому что супруга часто лежит в больнице", - сообщили РИА Новости в администрации.

По словам представителя центра занятости населения города Нерехты , отец сам отказывается от предложенных вакансий, с ним постоянно на связи ответственное лицо из районной администрации. За семьей закреплены индивидуальные кураторы в областных ведомствах, отвечающих за социальную работу и здравоохранение.

Власти также уточнили, что семья получает все положенные социальные выплаты в полном объеме – из них складывается ежемесячный доход в 102 тысячи рублей. Помимо денег, Фроловым предоставляли детские кроватки, оказывали помощь одеждой и продуктами. Им предлагали путевки в лагеря и санатории, услуги по присмотру за детьми, а также возможность брать предметы первой необходимости в пункте проката с доставкой на дом. Однако, по словам чиновников, сейчас семья ничем из этого не пользуется.

"Фроловы интересовались в администрации возможностями улучшения жилищных условий. Однако из предоставленных вариантов жилья в муниципалитете им ни один не понравился. В 2015 году оба родителя продали имевшиеся у них доли в жилых помещениях", - рассказали в администрации.