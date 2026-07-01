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Брошенный к крокодилам в британском зоопарке ребенок пошел на поправку - РИА Новости, 01.07.2026
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18:44 01.07.2026
Брошенный к крокодилам в британском зоопарке ребенок пошел на поправку

Брошенный к крокодилам в британском зоопарке ребенок с трудом идет на поправку

© en.wikipedia.orgСкорая помощь Британии
Скорая помощь Британии - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© en.wikipedia.org
Скорая помощь Британии. Архивное фото
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ЛОНДОН, 1 июл - РИА Новости. Трехлетний мальчик, которого незнакомый мужчина столкнул в вольер с крокодилами в британском зоопарке, находится в больнице и с трудом идет на поправку, сообщила семья ребенка.
В июне злоумышленник столкнул трехлетнего ребенка в вольер с крокодилом в небольшом частном зоопарке в британском графстве Кембриджшир. По подозрению в покушении на убийство был задержан 30-летний мужчина. Мужчину отпустили под залог в связи с тем, что он был "не в состоянии пройти допрос".
"Мы хотели бы поблагодарить сотрудников зоопарка, которые вызволили нашего сына из вольера… Наше внимание по-прежнему сосредоточено на его выздоровлении в течение этого чрезвычайно трудного и продолжительного процесса", - сообщила семья, заявление которой приводит полиция Кембриджа.
Как сообщает полиция, мальчик проходит лечение в одной из больниц Кембриджа.
Ранее в полиции сообщили, что во время инцидента ребенок был схвачен одним из морских или нильских крокодилов и получил серьезные травмы. По информации газеты Times, у него были сломаны рука и таз.
Мальчик был спасен благодаря своевременным действиям владелицы зоопарка, 55-летней Трейси Джонсон. Она первая прыгнула в вольер, после чего за ней последовал ее муж, 55-летний Эндрю.
Инцидент произошел в мини-зоопарке Johnsons of Old Hurst, расположенном на частной ферме.
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