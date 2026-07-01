Брошенный к крокодилам в британском зоопарке ребенок пошел на поправку

ЛОНДОН, 1 июл - РИА Новости. Трехлетний мальчик, которого незнакомый мужчина столкнул в вольер с крокодилами в британском зоопарке, находится в больнице и с трудом идет на поправку, сообщила семья ребенка.

В июне злоумышленник столкнул трехлетнего ребенка в вольер с крокодилом в небольшом частном зоопарке в британском графстве Кембриджшир. По подозрению в покушении на убийство был задержан 30-летний мужчина. Мужчину отпустили под залог в связи с тем, что он был "не в состоянии пройти допрос".

"Мы хотели бы поблагодарить сотрудников зоопарка, которые вызволили нашего сына из вольера… Наше внимание по-прежнему сосредоточено на его выздоровлении в течение этого чрезвычайно трудного и продолжительного процесса", - сообщила семья, заявление которой приводит полиция Кембриджа.

Как сообщает полиция, мальчик проходит лечение в одной из больниц Кембриджа.

Ранее в полиции сообщили, что во время инцидента ребенок был схвачен одним из морских или нильских крокодилов и получил серьезные травмы. По информации газеты Times, у него были сломаны рука и таз.

Мальчик был спасен благодаря своевременным действиям владелицы зоопарка, 55-летней Трейси Джонсон. Она первая прыгнула в вольер, после чего за ней последовал ее муж, 55-летний Эндрю.